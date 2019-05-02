Срочно: Арестован владелец сети ресторанов «Andy’s Pizza» и «La placinte»

Арестованный Андрей Транга - владелец сети популярных молдавских ресторанов «Andy’s Pizza» и «La placinte». Известного молдавского бизнесмена арестовали сроком на 30 суток по обвинению в шантаже с целью завладеть бизнесом.

Андрей Транга фигурирует в уголовном деле о рейдерской атаке на бизнес гражданина Молдовы, о чем было сказано начальником Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Николаем Китороагэ, передает Unimedia.

Речь идет о попытке завладеть предприятием SRL «Molinart Grup» и торговой маркой «ARTINOX», которые находятся во владении некоего Виорела Варзарь. В этом Трангу обвиняет следствие.

26 апреля в нескольких СМИ одновременно появилась информация о том, что Андрей Транга, вместе с криминальным авторитетом Григорием Кармалак по кличке «Болгар» и двумя другими иностранными гражданами участвовали в преступной схеме, включая шантаж с целью завладеть бизнесом. Информация стала известной благодаря письму, которое было отправлено в некоторые инфопорталы Молдовы.

Также в информации фигурировал начальник Антикоррупции Виорел Морарь, который сегодня подал в отставку, о чем ранее писал «Блокнот Молдовы».

В письме говорится, что по приказу Виорела Морарь молдавский бизнесмен Виорел Варзарь был задержан по жалобе от гражданина Италии Паоло Джентили, у которого молдаванин якобы украл сварочный аппарат в 2012 году.

Пресс-служба прокуратуры опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что вышеупомянутое письмо опубликовано с целью нанести ущерб учреждению, по этой причине никаких комментариев по данному делу не последует.