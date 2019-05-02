Молдавская певица рассказала, на чьи деньги она поедет на Евровидение

Певица Анна Одобеску, которая представит Молдову на Евровидении, получила финансирование от олигарха.

На вопрос о том, что оказывает ей финансовую помощь, певица и ее муж, Александр Вдовиченко, заявили, что вначале обратились к руководству страны, однако их просьба о финансировании была отклонена.

Команда признала, что они были вынуждены обратиться к партии Илана Шора. Супруги добавили, что были и другие спонсоры.

В прошлом году группа DoReDoS, которая выступала на Евровидении, была поддержана главой государства Игорем Додоном, передает Agora.

Евровидение 2019 года пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Ранее организаторы конкурса признали, что не могут обеспечить безопасность. Однако подготовка к состязанию пока продолжается. Молдову на Международном музыкальном конкурсе «Eurovision Song Contest 2019» певица из Дубоссар Анна Одобеску (настоящее имя артистки Анна Вдовиченко).

Представительница Молдовы выйдет на сцену Тель-Авива в первой половине второго полуфинала. В конкурсе «Евровидение-2019» будут участвовать исполнители из 43 стран.