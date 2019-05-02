Минздрав рассказал о ребенке, который был экстренно госпитализирован в больницу

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, который был госпитализирован с менингитом.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты населения сообщает, что состояние ребенка с менингококковой инфекцией, гнойными менингококками и менингококцемией остается серьезным, но стабильным.

Как сообщает учреждение, наблюдается улучшение общего состояния, при отсутствии общих признаков интоксикации, инволюции кровоточащих высыпаний, а также проявлений менингита. В данный момент продолжается интенсивное лечение в отделении реанимации. Отметим, что благодаря быстрому вмешательству врачей был преодолен шок II-III стадии и отек мозга.

Напомним, что в Муниципальную детскую инфекционную больницу Кишинева поступил школьник с тяжелой формой менингита.

Об этом 30 апреля сообщил временно исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну. По его словам, ребенок был госпитализирован в медучреждение в очень тяжелом состоянии и был определен в инфекционное отделение. По словам столичного градоначальника, сейчас состояние пациента улучшилось.