Минздрав рассказал о ребенке, который был экстренно госпитализирован в больницу

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Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии ребенка, который был госпитализирован с менингитом.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты населения сообщает, что состояние ребенка с менингококковой инфекцией, гнойными менингококками и менингококцемией остается серьезным, но стабильным.
Как сообщает учреждение, наблюдается улучшение общего состояния, при отсутствии общих признаков интоксикации, инволюции кровоточащих высыпаний, а также проявлений менингита. В данный момент продолжается интенсивное лечение в отделении реанимации. Отметим, что благодаря быстрому вмешательству врачей был преодолен шок II-III стадии и отек мозга.
Напомним, что в Муниципальную детскую инфекционную больницу Кишинева поступил школьник с тяжелой формой менингита.
Об этом 30 апреля сообщил временно исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну. По его словам, ребенок был госпитализирован в медучреждение в очень тяжелом состоянии и был определен в инфекционное отделение. По словам столичного градоначальника, сейчас состояние пациента улучшилось.
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