Слово и дело банкира Сергея Чеботаря

Лучший банк Молдовы - BC Moldova Agroindbank S. A. (MAIB) - не миновала участь, постигшая ведущие банки стран Центральной и Восточной Европы, когда в разное время в них проникали акционеры, не имевшие на это законных прав. Добиваясь справедливости, MAIB потратил пять лет на то, чтобы получить 100-процентную прозрачность акционеров. Председатель правления Сергей ЧЕБОТАРЬ со своей командой провели банк через все сложности, не сбавив при этом темпов его развития, укрепив позиции MAIB на рынке, сумев привлечь в капитал международных инвесторов с высокой репутацией и имиджем.



Национальный банк Молдовы (НБМ) 4 апреля 2019 г. снял режим специального надзора с крупнейшего финансового учреждения страны - Moldova Agroindbank. Находясь с 2015 г. под усиленным присмотром регулятора, причиной для которого стало незаконное проникновение в капитал банка непрозрачных акционеров, MAIB остался верен подавляющему большинству акционеров, которые создавали и развивали его. Пребывая в режиме надзора, когда каждый шаг и каждое решение принимались правлением с оглядкой на то, как к этому отнесется регулятор, MAIB не свернул с намеченного курса, он еще прочнее закрепил свой авторитет и безупречное звание лидера на рынке.



В далеком 2015 г., когда НБМ установил специальный надзор за MAIB, его председатель Сергей Чеботарь произнес фразу: «Я обещаю, что банк выйдет из режима специального надзора еще более сильным и надежным финансовым учреждением страны». В тот сложный момент столь смелое заявление было одинаково важно и необходимо как для полумиллиона клиентов MAIB, так и для его акционеров. Последние оказались без вины виноватыми, поскольку реальная вина за то, что в банк так легко зашла группа акционеров из оффшоров, лежит на государстве, его профильных институтах, но только не на акционерах, создавших MAIB.



Сегодня, оглядываясь назад, можно без преувеличения сказать, что сделать такое заявление в 2015 г. Сергею Чеботарю помогло глубокое и основательное знание своего банка и происходящих в нем процессов. Опытный банкир был уверен, что созданный банком запас прочности позволит MAIB преодолеть все трудности и выстоять в самые сложные времена. Тонкое чутье банкира, помноженное на высокий профессионализм, не подвели председателя банка. Команда менеджеров MAIB с мужеством и достоинством управляли банком, развивая его три года в режиме специального надзора со стороны регулятора рынка.



Председатель правления и преданная ему команда менеджеров все это время верили и знали, что на горизонте перед MAIB открываются хорошие перспективы, которые гарантируют банку новое состояние, когда он на 100 процентов будет прозрачным финансовым учреждением, и к его акционерам у НБМ больше не будет вопросов.



В решении Исполнительного Совета НБМ, на основании которого был снят специальный надзор за MAIB, говорится, что оно было принято после того, как было установлено, что банк обеспечивает прозрачность структуры акционеров в результате приобретения 41.09% уставного капитала компанией HEIM PARTNERS LIMITED.



Напомним, что для приобретения акций MAIB, Международный консорциум иностранных инвесторов, состоящий из Европейского Банка Реконструкции и Развития, и двух инвестиционных фондов Horizon Capital (США) и Invalda INVL (Литва) специально учредил компанию Heim Partners Limited.



Регулятор в своем решении обратил внимание на тот факт, что с 21 марта 2019 г. началось исполнение мандата нового Административного Совета Moldova-Agroindbank, который был избран постановлением внеочередного годового общего собрания акционеров MAIB 22 ноября 2018 г.



В приятные для коллектива банка и его руководства день, когда стало известно, что регулятор снимает специальный надзор, председатель правления Moldova Agroindbank Сергей ЧЕБОТАРЬ дал интервью директору агентства «ИНФОТАГ» Александру ТАНАС, рассказав, что главного из «надзора» извлек банк, о значении прихода в капитал иностранных акционеров, ценностях направлений digital и mobile-banking для клиентов MAIB, а также о целях, достижение которых предусматривает стратегии развития банка.



«И.»: Господин Чеботарь, что ценного из специального надзора НБМ извлек для себя банк, его акционеры, сотрудники и клиенты?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: С решением вопроса о прозрачности акционеров -причины, по которой был установлен специальный надзор за банком, Moldova Agroindbank вступил в качественно новый этап своего развития. Я благодарю акционеров, моих коллег из управленческой команды и всех сотрудников за совместные усилия и профессионализм, которые они продемонстрировали в течение этого периода. Мы все вместе доказали, что MAIB является надежным, прозрачным и сильным банком.

«И.»: Эти качества банка во время режима надзора регулятора красноречиво подкреплялись финансовыми результатами, которые показывал MAIB.



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Вы правы. Все эти годы устойчивый и качественный рост выгодно отличал Moldova Agroindbank от других банков. Мне кажется, что в последнее время некоторые банки, преследуя цель наращивания своей доли рынка, пребывая в погоне за клиентами, взяли на себя чрезмерно большие и ничем неоправданные риски. И как следствие такого позиционирования на рынке у них заметно ухудшилось качество кредитного портфеля.



Мы же в своем банке всегда делаем акцент на устойчивый и качественный рост, поэтому все звенья банка по вертикали, сверху донизу, фокусируют свое внимание на постоянном общении с клиентами посредством 67 отделений, расположенных по всей Молдове. Я должен заметить, что такая целенаправленная и упорная работа приносит банку неплохие результаты. На протяжении всего 2018 г. качество кредитного портфеля Moldova Agroindbank имело поступательную тенденцию улучшения. В результате доля неблагополучных кредитов у MAIB уменьшилась с 11,6% до 6%. Банк демонстрирует достаточно высокий уровень качества по сравнению с банковской системой, в которой среднее значение показателя неблагополучных кредитов составляет 12,5%.



«И.»: Вам приятно осознавать сегодня, что боязнь тех, кто опасался, что надзор НБМ станет существенным «ограничителем» в развитии MAIB, не подтвердились?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я не знаю, кто конкретно боялся ограничений в развитии нашего банка. По крайней мере, мы у себя в банке никогда не думали о сбавлении темпов развития MAIB, что неминуемо бы привело к сокращению его доли на рынке.



Режим специального надзора вводился Национальным банком Молдовы в контексте большого вопроса к прозрачности определенной группы акционеров. С учетом надзора со стороны регулятора с 2015 г. и до сих пор, MAIB уверенно демонстрировал устойчивую динамику роста. За этот период времени банк увеличил активы на 54,1%, капитал - на 53,9%, кредитный портфель - на 15%, депозиты - на 62,4%, клиентскую базу - на 52,3%, прибыль – на 48,3%.



По итогам 2018 г. чистая прибыль MAIB достигла 531 млн. леев. Банк нарастил активы до 23,64 млрд. леев, капитал – до 3,88 млрд. леев, кредитный портфель – до 12,42 млрд. леев, депозиты всего – до 18,67 млрд. леев, депозиты физических лиц – до 13,57 млрд. леев.

Такое развитие позволило MAIB заметно укрепить его лидирующие позиции на рынке. Наш банк обеспечил себе самую большую долю на рынке. По активам она составила 28,4%, капиталу - 27,2%, кредитам - 35,1%, депозитам - 29,4%, прибыли - 32,4%.



«И.»: Надзор НБМ теперь позади, а что у MAIB на горизонте, какие новые цели стоят перед банком?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Далее мы обеспечим применение наилучших практик корпоративного управления и реализуем разработанную для банка стратегию эффективного развития. Какова ее цель? Охотно отвечу. Мы хотим укрепить и расширить лидерские позиции MAIB в банковском секторе Молдовы. Мы желаем и впредь оставаться достойным и заразительным примером для других участников рынка, демонстрируя хорошие результаты и высокий профессионализм.



«И.»: Банковский сектор уже несколько месяцев подряд демонстрирует рост кредитования. Насколько устойчив этот тренд, можно ли надеяться, что аппетиты реального сектора экономики на кредиты для финансирования различных проектов продолжат рост?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мне представляется, что рост кредитования позволяет нам говорить о том, что банковский кризис, с которым Республика Молдова столкнулась в конце 2014 г., действительно остался позади. Предпринятые регулятором меры для преодоления кризисных явлений, прежде всего, возвращения доверия населения к банкам, положительным образом сказались на здоровой конкуренции, которая наблюдается сейчас на рынке. Хочу заметить, что жесткая, но здоровая конкуренция приносит пользу не только и не столько банковскому сектору и экономике страны, сколько всему обществу.



Могу с уверенностью сказать о том, что MAIB в настоящее время удерживает хорошие позиции на рынке в том плане, чтобы поддержать и еще прочнее консолидировать позицию банка-лидера на рынке, уверенно наращивающего кредитный портфель. Устойчивое лидерство MAIB – это результат упорного труда, правильно организованной и нацеленной на конкретные результаты, как сегодняшней команды менеджеров, так и управленцев прошлых команд, сумевших обеспечить банку необходимую преемственность, с одной стороны, и высокую степень доверия к MAIB многочисленных клиентов, с другой стороны.



«И.»: Вы не охарактеризовали кривую движущегося вверх тренда кредитования банками?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Возвращаясь к кредитованию, хочу высказать свое личное мнение, которое заключается в том, что локомотивом в этом важном для банков процессе является с одной стороны умение предвидеть развитие ситуации на рынке, а с другой стороны, высокое доверие к банку со стороны его клиентов - сотен тысяч юридических и физических лиц. Если более конкретно и предметно говорить о втором моменте, доверии, то следует признать, что оно существенно понизилось в результате кризиса в банковской системе в 2014 г., ликвидации трех банков, реформирования банковской системы и связанных с ним стандартов BASELL-III.



Оживление кредитования, наблюдаемое в последнее время, является прямым доказательством того, что доверие к банковскому сектору вернулось, что является очень важным и необходимым элементом для стабильности в банковской системе страны. А с другой стороны - это свидетельствует о том, что реальный сектор экономики требует большего финансирования для развития, что можно только приветствовать, всячески поддерживать и поощрять.



«И.»: Вы сказали про «командный дух», который был важным подспорьем в развитии MAIB, способствовавший тому, что сегодня банк по праву называют самым узнаваемым брендом страны.



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Знаете, я без ложной скромности готов в очередной раз заявить, что MAIB стал настоящим брендом Молдовы, представляющим ценный актив регионального значения. За последние пять лет наш банк существенно вырос, о чем красноречиво говорит количество клиентов, которое увеличилось с 593 000 в 2014 г. до 903 000 в 2018 г. Показатель роста достиг 52%.



С учетом полученных результатов по итогам 2018 г., и здесь, прежде всего, я имею в виду такие важные индикаторы как активы, депозиты, кредиты, - MAIB принадлежит уже более одной трети рынка. Я хочу обратить особое внимание на такой показатель, как портфель кредитов. На долю MAIB от общего объема кредитов, выданных в банковской системе в 2018 г., приходится доля в 36%. Это еще раз подтверждает высокое доверие клиентов к банку, который идет навстречу пожеланиям клиентов, и свидетельствует о надежной поддержке, которую бизнесу оказывает MAIB.



Не буду скрывать своего удовлетворения по поводу того, что все больше и больше клиентов выбирают продукты и услуги нашего банка. Благодаря этому MAIB из года в год подтверждает свою существенную долю в развитии реального сектора экономики Молдовы, включая не менее важный и актуальный для развития банка сегмент физических лиц.



«И.»: Как даются MAIB новые стандарты BASELL-III, начало внедрения которых пришлось на 2018 г.?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Если говорить коротко, то следует признать, что стандарты BASELL-III – это очень непростая и комплексная тема. По правде говоря, она больше интересна нам, банкирам, нежели широкой публике. Я постараюсь обойти технические детали, чтобы не усложнять ответ на ваш вопрос.



Не буду скрывать, и скажу, что некоторые нормативы из BASELL-III представляют собой весьма агрессивные требования, предъявляемые к деятельности банков. Но, как не странно, эти требования, несмотря на всю их жесткость, очень необходимые и полезные. Я сказал "агрессивные" потому, что для банковского сектора Молдовы их выполнение означает совершение прыжка от стандартов BASELL-I сразу к BASELL-III, после очень непродолжительного и короткого периода внедрения нами стандартов BASELL-II.



Банкам сейчас необходимо продемонстрировать возможность адаптироваться к новым стандартам за сравнительно короткое время. По сравнению с рынками стран региона, в РМ переходный период драматически короткий. Мы прыгаем через один этап, что создает банкам определенные трудности и неудобства.



Ведь что означают на практике стандарты BASELL-III? Прежде всего, это гораздо более жесткая позиция и требования к капиталу, операционным рискам, рискам кредитования, рискам рынка, на котором функционирует банк и его клиенты. Эти стандарты выдвигают новые требования к показателям ликвидности и капиталу, причем, сразу по двум направлениям их оценки - качества и количества.



Понимая, что BASELL-III не так просто выполнить, мы осознаем, что их выполнение абсолютно необходимо для того, чтобы банковский сектор РМ был стабильным, а главное, безопасным. Правда, есть и хорошая новость - высокая ликвидность по системе способствует тому, что банки легче справляются с требованиями новых регламентов НБМ, отвечающим стандартам BASELL-III.



Я больше чем уверен в том, что польза от внедрения стандартов BASELL-III будет намного больше тех моральных и материальных затрат, которые сейчас несут банки, внедряя рекомендации Базельского Комитета.



«И.»: Вы являетесь адептом «здоровой и жесткой конкуренции» на рынке, от которой в конечном итоге выгоду получают те, кто обращается в банки за их продуктами и услугами. Насколько жесткой будет конкуренция с приходом на рынок международных игроков?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я думаю, что после того, как на молдавский рынок зашли международные финансовые группы, а также с учетом того, что в перспективе могут зайти новые игроки, нельзя исключать усиления состязательности банков. Это означает, что конкуренция будет становиться еще более жесткой.



Но те впечатляющие результаты, которые значатся сегодня в активе MAIB, получены именно благодаря нашим специфическим знаниям и подходам в развитии банка. Эти результаты на самом деле означают, что у нас, в отличие от тех, кто пришел и придет в будущем на молдавский рынок, самые глубокие корни, мы лучше других знаем свой рынок до мельчайших его подробностей и деталей.



Благодаря своему богатому опыту и глубоким профессиональным знаниям, мы будем и дальше консолидировать и укреплять позиции MAIB на рынке. В этом деле мы поставим акцент на эффективное управление банком, прозрачность его организационной структуры и всех процессов функционирования банка. Мы и впредь собираемся диктовать рынку новые тренды в том, что касается качественного и быстрого обслуживания клиентов.



Наше неоспоримое преимущество в этом процессе - это высокопрофессиональная команда менеджеров, смелых, настойчивых, и уверенных в своих действиях. Менеджеры MAIB обладают удивительной скоростью реакции на все новое и эффективное, умея быстро его адаптировать в банке, чтобы качественно, оперативно, удобно и с комфортом обслуживать клиентов. И здесь в первую очередь я имею в виду банковские инновации, использование современных электронных видов услуг, позволяющих нашим клиентам всегда быть рядом со своим банком, находясь от него на расстоянии. Весомым плюсом в этих процессах для нас является поддержка со стороны отечественных акционеров, а также новых, которые в октябре 2018 г. приобрели 41,09% акций. Эта поддержка очень важна для того этапа развития MAIB, к которому мы сейчас приступаем.



«И.»: Как влияет на стратегию развития MAIB появление в нем иностранных акционеров?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Со всей ответственностью могу сказать, что и для банка, и для молдавского общества появление новых акционеров в капитале MAIB является очень важным, я бы сказал даже знаковым событием. Международный консорциум инвесторов, куда входят ЕБРР и два инвестиционных фонда из США и Литвы, позволит более эффективно развивать MAIB. Благодаря этой сделке наш банк привлек сильного финансового инвестора с большим и богатым международным опытом, который в состоянии развивать банк, оказывая ему всяческую поддержку в долгосрочном плане.



Акционеры MAIB определили главные цели развития банка на долгосрочный период. Я не исключаю, что в этом важном для банка документе могут быть какие-то изменения, которые будут зависеть от видения акционеров, с одной стороны, и макроэкономических показателей развития экономики Молдовы, с другой стороны. Могу сказать, что на данном этапе в стратегии развития банка не планируется глубоких изменений. Преобразования затрагивают в основном бизнес-процессы, а также изменения в организационной структуре банка, призванные повысить эффективность функционирования MAIB. В частности, это касается сегмента retail. Считаю, что данные изменения будут оказывать позитивное влияние на банк. И как результат они положительно скажутся на развитии банка, повысят значение показателя узнаваемости бренда MAIB в Молдове и далеко за ее пределами.



«И.»: Правильно ли я понимаю, что в стратегии сохранилась цель выхода MAIB за пределы своей страны?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: В том, что касается появления подразделений MAIB в виде дочерних структур за границей, то мы и дальше не исключаем, что в перспективе банк будет физически представлен в регионе. Хотя мы сейчас отдаем предпочтение тому, чтобы сперва зайти на другие рынки через так называемое виртуальное пространство.



«И.»: Вы имеете в виду «виртуальное присутствие» с помощью «дижитализации» и «цифровизации», которые сейчас так стремительно «захватывают» мир, внедряясь во все сферы жизнедеятельности человека, включая и банки?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Знаете, сейчас сама жизнь диктует банку необходимость внедрения таких услуг и продуктов, когда клиент может получать «умный кредит» на свой «электронный кошелек», находясь при этом на большом расстоянии от банка.



Мы работаем над тем, чтобы запустить в банке специальную платформу digital, что даст возможность нашим клиентам пользоваться широкой гаммой разработанных MAIB электронных продуктов. Я скажу так, что цифровые технологии в банке - это уже не тенденция, а абсолютная необходимость для современного общества вообще и для банковского бизнеса в частности.



Интенсивно развивая направление Internet-banking-a, MAIB делает главную ставку на Mobile-banking, что поможет нам оправдать все ожидания клиентов в этом плане. Мы должны учитывать, что сейчас меняется профиль и характеристика потребителей продуктов и услуг MAIB. В 2018 г. команда банка работала над построением комплексной экосистемы, которая на многофункциональном уровне способна легко и быстро интегрироваться с бизнесом самых продвинутых на сегодня клиентов, чтобы они и в будущем оставались с MAIB, испытывая удобство и комфорт от его электронных услуг. Я должен заметить, что работа в этом направлении существенно понижает операционные расходы банка и при этом повышает доходы.



«И.»: Означает ли это, что скоро наступит такой момент, когда электронные технологии «поглотят» и «захватят» MAIB?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Мне трудно сказать, насколько быстро или, наоборот, насколько медленно мы внедряем передовые информационные технологии и инновации в деле электронного обслуживания клиентов. Я в банке всегда предпочитаю оперировать цифрами и фактами, которые, как известно, вещь упрямая. Так вот, в 2018 г. у нас в банке 58% клиентов физических лиц и более 60% юридических лиц весьма активно пользовались услугами Internet-banking. А общая тенденция сейчас такова, что банку следует быстро внедрять и использовать Mobile-banking. Для подавляющего большинства наших клиентов доступ в Интернет с мобильных телефонов становится все более востребованным сервисом. Можно сказать, что на сегодня это уже вполне доступная, а главное, жизненно необходимая повседневная потребность, без которой многим людям не обойтись.



Мы осознанно пошли на реализацию стратегии digital, поскольку совершенно уверены в том, что это направление будет фиксировать постоянный рост и устойчивое развитие в будущем. Чтобы экономить время клиентов, MAIB сейчас внедрил многие электронные каналы передачи сведений, информации, перевода денег, что ежедневно востребовано нашими клиентами. Пока что это пилотный проект, но в нем участвует уже более 25 000 пользователей, и их число с каждым днем растет.



«И.»: Неужели MAIB станет скоро виртуальным банком, в просторных офисах которого не будет клиентов?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Смотрите, если мы посмотрим на богатый в этом плане международный опыт, то там многие банки выбрали направления развития отдельных структур, вся работа которых строилась на инновациях и электронике в обслуживании клиентов на расстоянии. Понятно, что цена такого обслуживания гораздо дешевле традиционного банковского сервиса.



В то же время digital позволяет перейти любые границы без того, чтобы присутствовать там физически. В этом плане MAIB не будет исключением из правил. Правда, это ни в коем случае не означает, что мы откажемся от прямых контактов и заинтересованного общения сотрудников банка с клиентами. У нас будет постоянный и доверительный диалог с нашими дорогими клиентами.



«И.»: Услуги Mobile-banking могли быть сегодня гораздо более востребованными, если бы уровень финансовой грамотности населения был выше.



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Совершенно верно. Ведь когда уровень финансового образования повысится, то такие услуги получат массовый спрос, и банку к этому надо быть готовым уже сейчас. У банков, между прочим, очень важная и ответственная роль в том, что касается повышения финансовой грамотности и финансовой культуры в обществе. В конце концов, цифровые преобразования в стране зависят не только от того, насколько быстро и повсеместно внедряются информационные технологии, но и от динамики спроса на них со стороны населения.



Поэтому развитие инноваций в банковской системе должно идти параллельно с повышением финансовой культуры населения. На данном этапе мы сталкиваемся с реальными вызовами и парадоксами. С одной стороны мы наблюдаем за тем, как ко всем инновациям и digital новшествам относится молодое поколение. Его цифровые технологии притягивают как магнит, молодежь с ними, что называется на "ты", поскольку хорошо в них разбирается и понимает их суть. С другой стороны у нас еще довольно много людей, которые хранят деньги дома под матрасами, или пользуются зарплатой карточкой только для снятия из банкомата наличных денег. В обществе большая доля тех, кто пользуется только наличными деньгами, в то время как мы все больше и больше говорим о системах digital для безналичных расчетов и платежей.



«И.»: Как, на Ваш взгляд, можно сделать этот процесс системным, чтобы финансовая грамотность населения стала национальным проектом Молдовы?



Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я думаю, что сегодня все согласятся с тем, что без финансового образования населения будет невозможно добиться за короткое время тех преобразований, которые мы хотим видеть в этой сфере. С учетом стоящих задач, нам всем необходимо поднять уровень финансовой грамотности людей.



Эта задача приобретает все большую актуальность, поскольку степень ее решения поможет Молдове стабильно развиваться в долгосрочном плане. Обществу необходимо сконцентрироваться на том, чтобы у людей было как можно больше доступа к финансовым инструментам, финансовому просвещению и образованию. Понятно, что нам невозможно изменить ситуацию за ночь, тут нужен комплексный и системный подход на уровне государства.



В краткосрочном плане необходимо предпринять такие меры и действия, чтобы финансовая грамотность шагнула в широкие массы. Нам нужна продуманная национальная стратегия в финансовом образовании. Кроме банков в этот важный для страны процесс необходимо вовлечь министерство финансов, министерство образования, Ассоциацию банков, учебные заведения, неправительственные общественные организации. У нас на этот счет должно быть четкое и понятное послание для разных сегментов рынка. Ведь банки хотят быть институтами кредитования, этаким локомотивом, который двигает и развивает реальный сектор экономики РМ.



«И.»: Спасибо Вам за интервью! Успехов Вам и банку в реализации всех планов.