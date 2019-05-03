Пиццу заказали: За что в Молдове на самом деле арестовали хозяина Andy's Pizza и почему ему давали возможность сбежать

Отжатие бизнеса, связь с криминалом или рейдерский захват - 6 наивных вопросов о самой громкой новости дня.

1. Кто такой Андрей Транга?

Андрей Транга – 43-летний владелец сети ресторанов «Andy’s Pizza» и «La Pl cinte». Этот бизнес он открыл еще в 1999 году. Сеть так быстро и успешно развивалась, что за несколько лет открыла десятки заведений как в Молдове, так и в соседней стране – Румынии.

2. Почему Транга и ««Andy's Pizza» как-то ассоциируются с Олегом Ворониным, сыном лидера молдавских коммунистов?

Потому что в начале 2000-х активно муссировались слухи о том, что бизнес у владельца «Andy's Pizza» Андрея Транги отобрал Олег Воронин. Тогда вообще считалось, что все, что в Молдове работает, принадлежит сыну Воронина. Однако, в интервью «Комсомольской правде» Андрей Транга рассказал, что это неправда, никто и ничего у него не отнимал и что с Олегом Ворониным он практически не знаком.

3. Какие скандалы сотрясали «Andy's Pizza»?

Крупный скандалы вокруг «Andy's Pizza» прогремел в 2010 году. Тогда из офисов ООО«Trabo-Plus», которой принадлежат «Andy’s Pizza» и «La Pl cinte», вынесли 26 мешков с деньгами. По утверждениям прокуроров, в период январь-март 2010 года компания уклонилась от уплаты налогов в сумме около миллиона леев. После ряда проверок офицеры Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией конфисковали 26 мешков с деньгами в 16 пиццерий «Andy's» и ресторанов «La Pl cinte». Впоследствии владельцы предприятия были оштрафованы на сумму 100.000 леев за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Годом позже Агентство по налоговому администрированию Румынии (ANAF) распорядилось о принудительном взыскании с экономического агента в счет уплаты долга государству 40.000 румынских леев, эквивалента около 9.000 евро.

Кроме того, Андрея Транга подозревали в причастности к сбыту наркотиков и других проблемах с правоохранительными органами. Он такую информацию опровергал.

4. Владельцу «Andy's Pizza» давали возможность сбежать?

Как сообщили нам наши источники, слухи о том, что Андрея Транга вот-вот арестуют, ходили три последних дня. А уж если об этом знали другие рестораторы, то почти наверняка и сам владелец «Эндиса». Иначе говоря, у него была замечательная фора по времени и возможность сбежать за пределы Молдовы. Однако, он этого не сделал: возможно, не до конца поверил в серьезность намерений силовиков.

5. Что «шьют» арестованному?

Транга был арестован прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам по обвинению в шантаже. Эту информацию для TV8 подтвердил глава ведомства Николай Китороагэ. Он сказал, что Андрей Транга задержан на 30 суток, и что он может быть привлечен к уголовной ответственности за шантаж с целью захвата бизнеса гражданина Молдовы.

При этом в четверг утром в отставку подал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Ранее в СМИ появилось письмо, в котором Виорела Морарь обвиняли в том, что он причастен к вынесению благоприятных решений в пользу определенных лиц в рамках нескольких дел.

6. Так за что на самом деле арестовали хозяина «Andy's Pizza»?

Тут наши источники – молдавские рестораторы - боязливо молчат и грустно плюют три раза через плечо… Маловероятно, что Андрей Транга решил вспомнить методы «лихих 90-х» и отобрать бизнес у кого-либо. Скорее, все получилось в этой истории наоборот, тем более что слухи о том, что на «Эндис» кто-то положил глаз, ходят уже не первый год. Слишком уж хороши дела у компании, слишком уж много «точек» сети пооткрывалось не только по всей Молдове, включая Приднестровье, но и в Румынии.

ПАВЕЛ МУНТЯН