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Политика
Антикоррупционную прокуратуру будет возглавлять женщина
03.05.2019

Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора этой структуры.

Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Такое решение было принято в связи с тем, что Виорел Морарь, возглавлявший данную структуру, подал в отставку.

Информацию о назначении подтвердили в Генеральной прокуратуре Молдовы, передает Agora.

Отставка главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы может быть связана с приближающимися местными выборами

Таково мнение эксперта по правовым вопросам... 

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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