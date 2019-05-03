Антикоррупционную прокуратуру будет возглавлять женщина

Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора этой структуры.

Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Такое решение было принято в связи с тем, что Виорел Морарь, возглавлявший данную структуру, подал в отставку.

Информацию о назначении подтвердили в Генеральной прокуратуре Молдовы, передает Agora.

Отставка главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы может быть связана с приближающимися местными выборами

Таково мнение эксперта по правовым вопросам...

ПАВЕЛ МУНТЯН