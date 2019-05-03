Антикоррупционную прокуратуру будет возглавлять женщина

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Политика
Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора этой структуры.
Адриана Бецишор назначена исполняющей обязанности главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Такое решение было принято в связи с тем, что Виорел Морарь, возглавлявший данную структуру, подал в отставку.
Информацию о назначении подтвердили в Генеральной прокуратуре Молдовы, передает Agora.
Отставка главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы может быть связана с приближающимися местными выборами
Таково мнение эксперта по правовым вопросам...
ПАВЕЛ МУНТЯН
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