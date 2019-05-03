Стала известна стоимость юбилейных монет и банкнот, выпущенных в Молдове

Национальный банк Молдовы (НБМ) обнародовал цены юбилейных и памятных монет и банкнот, а также других нумизматических предметов, выпущенных в республике.

Юбилейные монеты и банкноты, а также нумизматические изделия вводятся в обращение Национальным банком Молдовы (НБМ). А вот приобрести их можно через лицензированные банки республики с минимальной комиссией. Сегодня, 2 мая, НБМ опубликовал цены, по которым можно их приобрести всем желающим.

- Стоимость продажи юбилейных и памятных монет и банкнот, а также других нумизматических предметов устанавливается самостоятельно лицензированными банками Республики Молдова. Допускается превышение установленной НБМ стоимости не более чем на три процента, - сообщается в пресс-релизе НБМ.

С перечнем монет и нумизматических изделий, а также ценами на них можно ознакомиться на сайте регулятора. Данные цены будут действовать до 31 мая текущего года. Со списком цен на юбилейные и памятные монеты можно ознакомиться здесь.

К примеру, недавно НБМ ввел в обращение набор монет в нумизматических целях, в котором содержится по две находящиеся в обращение металлические монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 леев, зафиксированные в капсулы из прозрачного пластика. Его все еще можно купить за 135 леев плюс комиссия банка, которая не может превышать 3% от цены, установленной НБМ.

Стоит заметить, что монеты, выпущенные Нацбанком Молдовы, вызывают интерес у нумизматов со всего мира. Об этом свидетельствует высокий спрос, которым пользуется серия монет, выпущенных в обращение Национальным банком Молдовы, выставленная на продажу на одном из популярных китайских сайтов. От желающих приобрести «диковинку» стоимостью 10,99 долларов нет отбоя.