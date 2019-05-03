Президент Додон обнародовал программу мероприятий в День Победы

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

Как сообщает ТРИБУНА, в одной из соцсетей Игорь Додон пригласил всех 9 Мая, в 9.30, встретиться у Арки Победы, чтобы единой колонной с портретами героев пройти маршем к Мемориалу воинской славы «Вечность».

«А вечером, начиная с 19.00, на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. Лучшие молдавские исполнители – Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы «DoReDos» и «SunStroke Project» – вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта – звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом. Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся!», – отметил Игорь Додон.

Андриана Кептине