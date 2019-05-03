Филип помог ММЗ выйти из-под санкций Украины

Премьер-министр Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из основных налогоплательщиков в Приднестровье - Молдавскому металлургическому заводу, принадлежащему правительству непризнанной ПМР.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в материалах совместного журналистского расследования RISE Moldova и проекта "Схемы".

"14 мая 2018 г. президент Петр Порошенко включил ММЗ в список санкций на три года, однако 19 марта 2019 г. украинский лидер издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ значится кишиневская компания Novastal prim", - говорится в расследовании.

В распоряжении RISE Moldova также оказалась копия письма Филипа от 7 марта 2019 г., адресованного Порошенко и премьеру Украины Владимиру Гройсману, где он просит исключить ММЗ из списка санкций, а также "рассмотреть проблемы, связанные с деятельностью ММЗ и найти решения для разблокирования деятельности этой важной экономической единицы".

В исследовании говорится, что глава правительства РМ попросил "уменьшить вдвое уровень экспортных пошлин, которые фактически являются административным барьером для доступа на рынок; остановить антидемпинговое расследование против ММЗ как необоснованное".

Авторы цитируемого агентством "ИНФОТАГ" документа, пишут, что "ММЗ, как и другие компании из Приднестровья, не платит в бюджет РМ ни налогов, ни таможенных пошлин".

Комментировать мотивы просьбы о снятии санкций с ММЗ премьер-министр Павел Филип отказался.

В комментарии бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука для RISE Moldova говорится, что "снятие санкций с ММЗ может быть обосновано тем, что ММЗ - второй поставщик валюты [в Приднестровье], до 80% которой скупает АПБ [Агропромбанк, входящий в холдинг "Шериф"]. Поэтому товарно-валютное движение является "обоснованием" чего-то большего".

Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", ММЗ попал в санкционный список в конце мая 2018 г. по инициативе ассоциации металлургических предприятий "Укрметаллургпром", выступавшей за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в связи с его дефицитом для отечественных заводов.

В частности, президент ассоциации Александр Каленков предложил запретить поставки лома в Приднестровье, "поскольку много стратегического сырья вывозится в непризнанную республику, где оно перерабатывается в готовую продукцию и отправляется на те рынки, на которых мы конкурируем".

"Причем приднестровские предприятия субсидируются по полной программе: и по газу (их россияне субсидируют), и по электроэнергии. Учитывая это, отпускать столько нашего экспорта лома в Приднестровье - недопустимо. Если мы создаем список ограничения экспорта товаров с Россией, наверное, имеет смысл сделать это и в отношении Приднестровья", - сказал он.

Согласно указу президента Украины, "специальные экономические и другие ограничительные меры" были введены против 294 российских предприятий (в том числе ММЗ) "на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки".

ММЗ, построенный в 1985 г., специализируется на переработке лома черных металлов в металлопрокат. Его мощности позволяют производить ежегодно порядка 1 млн. т стали и столько же металлопроката. В начале 2015 г. завод был возвращен "в собственность приднестровского государства" владельцем российского холдинга "Металлоинвест" Алишером Усмановым.

В 2018 г. ММЗ выплавил почти 502,9 тыс. т стали и произвел 497,9 тыс. т металлопроката - на 7,1% и, соответственно, 10,3% больше, чем годом ранее.

Предприятие в лице Молдовы является крупнейшим импортером украинского металлолома. Украинские предприятия экспортировали в 2018 г. 327,5 тыс. т лома черных металлов $105,6 млн. Почти 63% поставок пришлось на Молдову, свыше 35% - на Турцию и 1,3% - на Нидерланды.