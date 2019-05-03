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Додон призвал пройти 9 мая единой колонной к столичному мемориалу
03.05.2019

Президент Молдовы Игорь Додон призвал сограждан пройти 9 мая единой колонной к столичному мемориалу воинской славы "Вечность". 

Он написал в четверг в социальных сетях, что "этот День Победы - особый, так как отмечается 75-летняя годовщина освобождения Молдовы от фашистских захватчиков". 

Сбор состоится в 9.30 у Арки Победы. Колонна с портретами павших в войну родственников пройдет маршем к мемориалу. 

А вечером на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. "Лучшие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project - вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта - звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом", - сообщил глава государства.


 
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