Додон призвал пройти 9 мая единой колонной к столичному мемориалу

Президент Молдовы Игорь Додон призвал сограждан пройти 9 мая единой колонной к столичному мемориалу воинской славы "Вечность".

Он написал в четверг в социальных сетях, что "этот День Победы - особый, так как отмечается 75-летняя годовщина освобождения Молдовы от фашистских захватчиков".

Сбор состоится в 9.30 у Арки Победы. Колонна с портретами павших в войну родственников пройдет маршем к мемориалу.

А вечером на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. "Лучшие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project - вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта - звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом", - сообщил глава государства.