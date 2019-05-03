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Общество
В верховье Прута растет уровень воды
03.05.2019

В верховье Прута растет уровень воды. В Черновицкой области из-за наводнений перекрыли ряд районных и местных дорог.

По прогнозам украинских синоптиков, вода будет прибывать и дальше, местами уровень реки вырастет на 70 сантиметров.

Подъем воды ожидается и в водохранилище Костешты-Стынка. В инспекции по чрезвычайным ситуациям уверяют, что угрозы наводнений в Молдове нет.

Паводок — фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, в мае зачастую вызванное обильными дождями.


 
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