Новый владелец Tutun-CTC блокирует железную дорогу

Спустя несколько месяцев после приватизации «Tutun-CTC» новая администрация, навязанная мажоритарным акционером компании, начала создавать проблемы для своих соседей.

В конце прошлой недели руководство «Tutun-CTC» не разрешило проезд через свою территорию вагонов с зерном, которое перевозилось "Железной дорогой Молдовы" (ЖДМ), пишет Mold-Street. Вагоны должны были добраться до Комбината зерновых продуктов, расположенного по соседству с «Tutun-CTC».

Начальник кишиневского вокзала ЖДМ Ион Палади подтвердил этот факт, заявив, что компания «Tutun-CTC» никого не предупреждала о таком запрете и его причинах. «Такого еще не было. У них нет претензий к ЖДМ! Проблемы у них с соседями – Комбинатом зерновых продуктов. Мы встретимся и выясним ситуацию. Может быть, они не знают. Или это потому, что у них новый директор.

Мне больше нечего сказать», – заявил Ион Палади. В то же время он сообщил, что стороны собираются встретиться и найти выход из создавшейся ситуации, не уточнив, где будет происходить встреча и по чьей инициативе. Главный инженер Комбината зерновых продуктов Дмитрий Арамэ подтвердил блокировку транспорта на железнодорожном сегменте, проходящем через «Tutun-CTC».

«Не было никакого предупреждения. Они просто сказали, что территория принадлежит им, и вагоны не могут пройти», – объяснил Дмитрий Арамэ. Несмотря на то, что территория принадлежит «Tutun-CTC», железнодорожные пути остаются собственностью ЖДМ, и в случае такой общественной инфраструктуры применяется принцип сервитута, то есть к ней могут иметь доступ владельцы территорий, находящихся за «Tutun-CTC», включая Комбинат зерновых продуктов, предприятие «Лиман», где хранятся государственные резервы и т. д.

Директор «Tutun-CTC» Георгий Нафорницэ отказался от комментариев, заявив, что ему неизвестно об этой ситуации. Напомним, что в начале этого года Агентство публичной собственности продало государственную долю в размере около 91% акций «Tutun-CTC». Новым владельцем является компания «Le Bridge».