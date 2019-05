На устах А судьи кто: по пятеро членов жюри от страны оценят номера "Евровидения" Корреспондент Sputnik выяснил, кто будет оценивать конкурсантов "Евровидения" в полуфиналах и финале популярного музыкального конкурса, и чем известны эти люди. Согласно регламенту "Евровидения", в состав жюри, которое оценивает выступление полуфиналистов и финалистов песенного конкурса, входят по пять человек от каждой страны. Критерии оценки По правилам музыкального состязания, один из этой пятерки – председатель жюри. Каждый специалист оценивает исполнение, исходя из нескольких критериев – вокальные данные конкурсанта, выступление на сцене, какова песня и ее оригинальность, а также общее впечатление от номера. В итоге все члены жюри расставляют по местам исполнителей, не учитывая представителя своей страны. Интересно, что свои оценки судьи выставляют накануне конкурсного дня, посмотрев номера во время специального прогона. Главное, что голосовать члены жюри и телезрители конкретной страны могут лишь в том полуфинале, где есть их представитель. То есть в 2019 году для Молдовы это второй полуфинал, который состоится 16 мая. Жюри стран "большой пятерки" и хозяйки конкурса, автоматически выступающих в финале, в ходе жеребьевки делят по полуфиналам. Так, второй полуфинал будут судить в этот раз члены жюри из Германии, Италии и Великобритании. Представительница Молдовы Анна Одобеску 16 мая выйдет на сцену третьей. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Также выступят на этом этапе участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана. То есть от мнения членов жюри этих стран будет зависеть в том числе судьба Одобеску на конкурсе. В финале же голосуют представители всех стран-участниц. Мнение жюри и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50. Кто будет голосовать в Молдове Председателем жюри в этом году стал Корнелиу Ботгрос. Он родился 5 июля 1975 года в Кишиневе в семье Николая и Лидии Ботгрос. Закончил музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску и республиканский музыкальный колледж Штефана Няги. Корнелиу Ботгрос руководил лицейским оркестром "Хора Кишинева" (Hora Chisinaului). Вошел в состав оркестра "Лэутары" в 1994 году, а в 2008-м указом президента ему присвоено звание "Мастера искусств" (Maestrul in arta). Еще один член жюри – Василе Олару. Это 32-летний исполнитель народной музыки, продюсер и композитор. Оценивать конкурсантов будет и Отилиа Лозовану – 41-летняя продюсер телевидения "Молдова 1". В пятерке также прославленный молдавский 44-летний танцор и хореограф Игорь Мунтяну. Еще в 17 лет Мунтяну стал танцором самого известного в мире молдавского ансамбля - "Жок". Затем в течение шести лет он работал сначала в модерн-балете "Аквериас" Софии Ротару, а после в шоу-балете "Аллегро" Ирины Аллегровой. По окончании этого этапа своей карьеры Мунтяну поступил в Нью-Йорке в танцевальную школу Broadway Dance Center. А после открыл свою школу танца Just Friends Dance Academy. Ну и, конечно, Джета Бурлаку. Она родилась 22 июля 1974 года. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишинёвскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий многих международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз бэнда UniVox. В 2008 году Бурлаку представляла Молдову на "Евровидении" с песней A Century of Love. В состав судейского корпуса от России вошли пианистка и композитор Лора Квинт (председатель жюри), поэт и певец Симон Осиашвили, дизайнер Игорь Гуляев, а также сестры Анастасия и Мария Толмачевы, которые представляли эту страну на "Евровидении" в 2014 году. Кстати, в этом году самыми юными в жюри стали 16-летняя певица из Мальты Николь Френдо (Nicole Frendo) и 17-летняя исполнительница из Словении Ула Ложар (Ula Ložar), а самыми возрастными – 82-летний композитор из Хорватии Сильвестр Гложнарич (Silvestar Glojnaric), 74-летняя эстонский теле- и радиожурналист, певица и автор текстов Риит Линна (Reet Linna), а также 75-летний певец и автор песен из Дании Джонни Раймар (Johnny Reimar). Кстати, группу из пяти экспертов из Великобритании возглавила известная исполнительница Софи Эллис-Бекстор.

