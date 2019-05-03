Компания, предлагающая зарплаты от 1000 евро в месяц: «Люди не верят, что в Молдове можно зарабатывать такие деньги!»

Поэтому руководство решило разместить баннеры с заманчивыми финансовыми предложениями по всему городу.

Вы заметили по Кишиневе баннеры с заманчивым предложением - «Они нуждаются, чтобы ты был дома, а не в скайпе! Зарплата — 14 тысяч леев» и указан номер телефона. Интересно, подумали мы, а что за работу предлагают нашим гастарбайтерам за такие деньжищи, чтобы они возвращались домой? Подумали и позвонили по указанному номеру.

- Меня зовут Олеся! - представилась девушка с милым голоском на том конце трубки.

- Я долгое время работал за границей, - начал я заранее сочиненную легенду. - Надоело, домой хочу! Хочу дома жить и работать! Хватит смотреть на мир сквозь маску сварщика!

- У нас холдинг, семь проектов, каждый из которых занимается продажей разных товаров. Работаем только с Европой, поэтому нам нужны сотрудники, которые свободно общаются хотя бы на одном из европейских языков. Естественно, сюда не входят румынский и русский языки! Это английский, итальянский, французский, немецкий, польский... Проекты — разные, есть проект, который закупает и перепродает в Европе игрушки или автомобильные запчасти, или картриджи, или велосипеды со другим спортивным оборудованием.

- Получается, что вы предлагаете работу менеджера...

- Коммерческого агента, которые обзванивают базу данных, ведут переговоры, заключают сделки, закупают либо перепродают товар... У нас есть и отдел закупок, и отдел продаж. Если вы знаете иностранный язык, то можете подойти в наш офис или выслать резюме по электронному адресу, а мы вас пригласим на собеседование. Это реальное предложение! Не знаю, почему, но люди очень удивляются тому, что у нас предлагаются такие высокие зарплаты! Не верят! Поэтому наше руководство решило развесить по городу такие вот билборды, чтобы люди знали, что в Молдове возможно такие деньги зарабатывать.

- 14 тысяч леев — это реальная зарплата?

- Это зарплата брутто. В эту сумму входят сама зарплата, плата за обеды, а также комиссионные. Конечно, зарплата может быть и больше. Наш сотрудник после трех месяцев тренинга получает план и возможность его перевыполнять, а, значит, и зарабатывать больше. До 1000 евро на руки!

- А планы-то реально выполнить и перевыполнить?

- Планы весьма реальные, потому что компании не интересно ставить какие-то космические цифры...

- Грубо говоря, есть какая-то позиция товара, которую я должен буду предлагать потенциальным покупателям?

- Вы продаете реальный товар. Все наши складские помещения находятся в Германии. В Кишиневе — только коммерческие агенты и менеджмент. В одном месте Европы товар закупается, в другом перепродается. То, что хорошо продается в Польше, плохо идет, например, во Франции... Работа — в офисе с 9 утра, до 18.15, компьютер, телефонная связь, обеденный перерыв — один час.

- Много есть желающих работать у вас?

- Очень много! Очень!...

ЛЕОНИД РЯБКОВ