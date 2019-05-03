Кишинев заполонили гадалки: «ясновидящая» получила от кишиневской клиентки 760 тыс. леев

Человек всегда испытывал необъяснимую тягу к чудесам - начиная от поклонения огню и заканчивая доверием к различным «ясновидящим».

В последние годы в Кишиневе появляется все больше кустарно напечатанных объявлений о том, что некие «великие гадалки» буквально за несколько сеансов решат все ваши проблемы - вернут мужа, вылечат, снимут венец безбрачия и так далее.

Имена у этих «кудесников» соответствующие, интригующие - Фатима, Роза, «Атласная», потомственный чародей - и у каждого из них широкий спектр услуг.

Неизвестно, есть ли у этих современных «волшебников» клиенты, однако многие жители Кишинева возмущены этими объявлениями, которые появляются в общественных местах и даже на храмах и церквях, потому обратились в правоохранительные органы с просьбой наказать «ясновидящих».

Закон в этом случае строг и неумолим - подобные действия и предложения являются мошенничеством и караются соответствующей статьей в Уголовном кодексе.

Подобные «ясновидящие» периодически становятся известными в Молдове - конечно же, не благодаря своим «чудесам», а из-за того, что их мошенничество всплывает наружу.

К примеру, летом 2017 года выяснилось, что «лучшая ясновидящая Молдовы» и ее дочь оказались крупными мошенницами- занималась вымогательством в особо крупных размерах.

Предлагая предсказать будущее, женщина ухитрялась обманывать простодушных людей. Выдающая себя за ясновидящую мошенница сумела «выцыганить» у своих жертв деньги общей суммой 760 000 лей.

От ее деятельности пострадали две женщины, одна из которых согласилась отдать 600 000 лей, а другая 160 000. Во время обыска деньги были найдены в доме мошенницы в Кишиневе.

Конечно, некоторые от отчаяния попадаются в лапы таких аферистов. Хотя священнослужители говорят, что самой искренней верой, которая может быть на Земле, является вера в Бога. Подобных же «волшебниц» церковь определяет как язычниц и не одобряет их деятельность, передает Sputnik.