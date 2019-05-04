Если государство заимствует у местных банков, это означает, что правительство находится в плохом положении, - Брынзан

Молдавское правительство пошло по пути дорогих кредитов, занимая средства у внутренних банков.

Тот факт, что государство заимствует у местных банков, говорит о многом. Это в первую очередь означает, что правительство находится в плохом положении. Кроме того, это говорит о том, что банки не могут найти свои инвестиционные проекты, которые могли бы привести к прибыльности, адаптированной к более высокому риску, чем тот, который предоставляет правительство. Такое мнение высказал бывший кандидат на должность губернатора Национального банка Молдовы, проживающий в США бизнесмен Вадим Брынзан в ходе передачи «Политика Натальи Морарь» на телеканале TV8.

Бизнесмен также отметил, что в последние месяцы бюджетный дефицит Молдовы превысил два миллиарда леев.

- До декабря бюджет был реализован еле-еле, а в декабре бюджет был реализован с бюджетным дефицитом более миллиарда леев. В феврале этого года дефицит бюджета составил около 800 млн. леев, а в марте – около 400 млн. леев, - подчеркнул Вадим Брынзан.

По мнению бизнесмена, это произошло потому, что увеличились перечисления в социальный бюджет, фонд оплаты труда, а половина граждан работает в государственных структурах или на них. В этой ситуации у государства имеется два варианта покрытия дефицита бюджета – заимствовать деньги либо у партнеров по развитию, либо у внутренних банков. Вадим Брынзан считает, что более удобным для Республики Молдова было бы заимствовать деньги у партнеров по развитию, поскольку эти кредиты являются долгосрочными, а процентная ставка довольно низкая, зачастую ниже 1% годовых. В реальности молдавское правительство идет по пути гораздо более дорогих кредитов – от внутренних банков.

Бизнесмен также отметил, что в Молдове значительно ухудшилась бизнес-среда. Поступления в бюджет от юридических лиц за последние три года увеличились. Из этого он сделал вывод, что налоговая служба практически вынуждает бизнес выйти из теневой зоны. Это было бы хорошо, утверждает Брынзан, если бы государство защищало предпринимателей, позволило бы им развиваться и обеспечило бы макрофинансовую и политическую стабильность в стране, пишет ipn.md.

- Этого не происходит, и тогда бизнес, который привык получать определенный коэффициент рентабельности, скорректированный с учетом рисков, оказался в ситуации, когда риски сохраняются или увеличились, а прибыльность снизилась, - пояснил бизнесмен.