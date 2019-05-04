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Общество
Водительские права нового образца будут выдавать с 2020 года
04.05.2019

В водительских правах больше не будут указывать группу крови. Это инициатива Агентства госуслуг, которую поддерживает МВД. Права нового образца начнут выдавать со следующего года.

Группа крови указана в 14 пункте. Его уберут, а вместо него укажут еще одну категорию прав - AM. Она ниже, чем категория A.

Как говорят в агентстве, указывать группу крови не нужно, так как вся информация содержится в идентификационном коде водителя. Менять права автомобилистам не придется - она останутся в обращении до истечения срока действия.

"Речь не идёт о новом виде прав. Это просто корректировка национальных нормативов в соответствии с международными", - сказал глава Управления квалификации водителей Игорь Апольский.

В Молдове зарегистрировано более миллиона владельцев водительских прав.


 
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