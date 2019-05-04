Стафилококк и сальмонелла: тележки и корзины в супермаркетах - угроза для покупателей

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Здоровье
Тележки и корзины в супермаркетах - угроза для покупателей. Проверки Национального агентства продовольственной безопасности выявили в них бактерии стафилококка и сальмонеллы.
К жидкостям, которые проливаются в корзину, липнут пыль и мусор. Это благоприятная среда для размножения микробов. Моют корзины и тележки редко, и они становятся очагом инфекций.
Наша съемочная группа прибыла в один из супермаркетов вместе с инспекторами. Завидев журналистов, работники магазина стали спешно уносить корзины из торгового зала.
Часть корзин и тележек осталась на месте.
"Кажется, это косточки от маслин. А тут пролитая жидкость. Теперь ее разнесут по всему магазину и она будет соприкасаться с другими продуктами", - сказал директор НЦЗПП Сергей Лелик.
Родители нередко усаживают в специальное отделение в тележках маленьких детей.
"Они не очень чистые. Не сияют чистотой. После нужно обязательно мыть руки. " "Мы всегда, приходя домой, моем руки. Принимаем душ. Тщательная личная гигиена - единственный способ защиты".
Администратор магазина настаивает, что тележки и корзины для покупок моют ежедневно. В другом супермакете мы сняли металлические тележки скрытой камерой. Грязь на них видна не вооруженным взглядом.
Проверки соблюдения санитарных и гигиенических норм проводятся в супермаркетах не реже раза в год. Если выявленные нарушения не устраняются в срок, торговым предприятиям выносят штрафы.
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