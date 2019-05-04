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Здоровье
Стафилококк и сальмонелла: тележки и корзины в супермаркетах - угроза для покупателей
04.05.2019

Тележки и корзины в супермаркетах - угроза для покупателей. Проверки Национального агентства продовольственной безопасности выявили в них бактерии стафилококка и сальмонеллы.

К жидкостям, которые проливаются в корзину, липнут пыль и мусор. Это благоприятная среда для размножения микробов. Моют корзины и тележки редко, и они становятся очагом инфекций.

Наша съемочная группа прибыла в один из супермаркетов вместе с инспекторами. Завидев журналистов, работники магазина стали спешно уносить корзины из торгового зала.

Часть корзин и тележек осталась на месте.

"Кажется, это косточки от маслин. А тут пролитая жидкость. Теперь ее разнесут по всему магазину и она будет соприкасаться с другими продуктами", - сказал директор НЦЗПП Сергей Лелик.

Родители нередко усаживают в специальное отделение в тележках маленьких детей.

"Они не очень чистые. Не сияют чистотой. После нужно обязательно мыть руки. " "Мы всегда, приходя домой, моем руки. Принимаем душ. Тщательная личная гигиена - единственный способ защиты".

Администратор магазина настаивает, что тележки и корзины для покупок моют ежедневно. В другом супермакете мы сняли металлические тележки скрытой камерой. Грязь на них видна не вооруженным взглядом.

Проверки соблюдения санитарных и гигиенических норм проводятся в супермаркетах не реже раза в год. Если выявленные нарушения не устраняются в срок, торговым предприятиям выносят штрафы.


 
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