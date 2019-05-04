Еуджен Стурза: Вывод российских войск из Молдовы реален, но мы должны иметь государственную политику

Министр обороны Еуджен Стурза считает, что вывод российских войск с территории Республики Молдова реален, но для этого должна быть государственная политика, предусматривающая эвакуацию войск с боеприпасами и военной техникой с территории государства. Об этом министр заявил в ходе передачи „Ţara” на телеканале Vocea Basarabiei, передает IPN.

„К сожалению, у нас все еще есть традиционная игра „один шаг вперед, два назад”, когда сегодня мы говорим, что хотим вывода, завтра меняется власть, и мы говорим, что мы друзья, и нам нужны эти войска на территории Республики Молдова. С этой точки зрения, мы должны иметь очень четкий государственный проект, чтобы не менялся в зависимости от того, кто приходит к власти, но чтобы существовала эта преемственность, это международное давление на Российскую Федерацию, чтобы эти войска раз и навсегда покинули Республику Молдова”, - отметил министр.

Еуджен Стурза говорит, что никто не имеет доступа к военному складу в Кобасне, кроме представителей Российской Федерации. По его словам, на этом складе есть большие ангары с боеприпасами, которые больше не могут перевозиться и должны быть уничтожены там, на месте. „Они достаточно опасны, потому что, по большей части, это старые боеприпасы, и необходим доступ международных экспертов для анализа этих боеприпасов, чтобы узнать, что мы можем сделать, определить международный проект по ликвидации этих боеприпасов, но доступ запрещен”, - отметил министр.

С тех пор, как занимает должность министра, Еуджен Стурза говорит, что ни разу не посетил приднестровский регион. По его словам, ему пока нечего обсуждать с тираспольской администрацией.

Еуджен Стурза отмечает, что роль военных учений, происходящих в приднестровском регионе, состоит в том, чтобы обучить войска Российской Федерации и сепаратистов совместному действию. „Конечно, нас это беспокоит, мы постоянно обсуждаем эту военную деятельность на территории Республики Молдова со всеми партнерами по развитию. Мы представляем им документы и планы деятельности этих военнослужащих и военизированных войск. Часть этих военных учений объявляется оборонительной, но, по моему мнению, они не имеют никакого отношения к обороне”, - заявил министра.

Он отмечает, что Республику Молдова должны беспокоить все военные учения и боеприпасы на левом берегу Днестра.