Ирина Влах называет риски избирательной кампании по избранию башкана Гагаузии

Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах утверждает, что существует ряд рисков, связанных с избирательной кампанией по избранию башкана региона, которая началась 1 мая. По ее словам, существует риск непризнания и аннулирования результатов выборов. Об этом башкан заявила в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

„Рисков может быть много. Когда мы готовились к этой кампании, мы не могли предположить, что будет предпринята попытка изменить состав Центральной избирательной комиссии региона, мы не могли предположить, что в ходе избирательной кампании будет изменено избирательное законодательство. Было очень много форс-мажорных, непредвиденных ситуаций”, - заявила Ирина Влах.

По ее словам, существует также риск того, что кто-то не будет допущен к участию в выборах. Существует также риск того, что результаты выборов будут аннулированы. „Эти риски существуют и для нас очень важно, чтобы эта кампания проводилась в соответствии с законодательством, была честной, открытой”, - отметила башкан.

Ирина Влах говорит, что уже подготовила избирательную программу, с которой она ознакомит избирателей с момента получения статуса кандидата на выборах. Башкан говорит, что на следующий срок, если она получит его, главной ее задачей будет остановить миграцию. Для этого она предложит программу конкретных действий для жителей Гагаузии, отметила Ирина Влах.

Другими пунктами предвыборной программы станет продолжение развития инфраструктуры в регионе, инвестиции в образование и медицину, развитие социальных программ.

Предвыборная кампания по избранию башкана Гагаузии началась в среду, 1 мая. С этого дня могут быть поданы документы для регистрации инициативных групп для поддержки кандидатов. По данным Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 1 мая подали документы первые претенденты на кресло башкана, в том числе и нынешний башкан Ирина Влах. Также зарегистрировался Василий Аладов, который является независимым кандидатом. Подал документы для регистрации инициативной группы и Михаил Влах.