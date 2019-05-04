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Общество
Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Криулень
04.05.2019

Мужчина скончался после того, как машина, в которой он находился, ударила автомобиль автошколы и съехала с трассы на выезде из города Криулень. Еще три человека были доставлены в Районную больницу Криулень с различными травмами, передает IPN.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Криулень Ирины Бурдужан, ДТП произошло в пятницу, 3 мая, примерно в 17.00. Пострадавший автомобиль принадлежал учебному центру Национальной армии филиала Криулень. Автомобиль, во главе с человеком, у которого был пассажир, двигался в соответствии с правилами, когда его с боку ударил автомобиль, управляемый человеком, у которого так же был пассажир.

В результате аварии, люди в автомобиле, который передвигался правильно, застряли в нем. При попытке помочь потерпевшим выйти, из-за короткого замыкания автомобиль загорелся. Люди были вовремя спасены.

По этому делу было возбуждено уголовное дело, в рамках которого должны быть установлены все обстоятельства аварии.


 
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