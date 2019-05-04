Либерализация виз для Молдовы, Украины и Грузии находится под давлением незаконной миграции, преступности и коррупции

Возникновение европейских проблем, связанных с порядком и общественной безопасностью, свидетельствует, с одной стороны, о неспособности властей Молдовы, Украины и Грузии эффективно бороться с внутренней преступностью. С другой стороны, преступники из трех стран демонстрируют способность беспрепятственно проводить свою деятельность в Европе посредством безвизового режима, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Согласно данным, предоставленным им, большинство предупреждений, выпущенных национальными властями через Шенгенскую информационную систему, приходится на Грузию, в том числе согласно численности населения. Таким образом, более 250 запросов на арест или экстрадицию касались грузинских граждан, а так же украинских, а менее 150 предупреждений касались молдавских граждан, сравнивает Дионис Ченуша.

По его мнению, согласно численности населения, статистические данные свидетельствуют о самых негативных тенденциях для Грузии с преобладанием темы предоставления убежища и высоких показателей преступной деятельности грузинских граждан в Европе.

Украина может быть рассмотрена как второй сложный случай, в основном из-за военных действий в Донбассе, порожденных сепаратистскими силами, поддерживаемыми Россией. Это объясняет высокую степень просьб о предоставлении убежища, поступивших от украинцев (около 10 тыс. в год), или контрабанду боеприпасов из Донбасса, комментирует политолог.

Несмотря на то, что технические показатели благоприятствуют Молдове, подчеркивает Дионис Ченуша, это свидетельствует о слабых результатах в области борьбы с коррупцией, аналогично данным Украины.

Помимо реанимации безвизового режима, активизация сотрудничества с европейскими институтами в области безвизового режима помогает грузинскому правительству, находящемуся под влиянием олигарха Бидзины Иванишвили, заслужить доверие, объясняет политолог.

В ситуации Украины преобладают основные цели - укрепление государственности, безопасности и государственной функциональности, которые совпадают с аспектами либерализации визового режима, особенно, когда поддерживается борьба с коррупцией, констатирует Дионис Ченуша.

Он считает, что молдавские власти сосредоточены на постэлекторальном репозиционировании партии, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, больше, чем на европейских возражениях, связанных с управлением и коррупцией.

Несмотря на то, что антиолигархические силы или гражданское общество в Кишиневе используют механизм приостановления виз для того, чтобы подчеркнуть участие властей в схемах по отмыванию денег или высокой коррупции, внимание европейских граждан и их правительств привлечено к незаконной миграции и/или преступности, заключает политолог.