Экс-глава антикоррупционной прокуратуры пытался захватить бизнес?

Проверка проводится по поручению генпрокурора. Сотрудники Генеральной прокуратуры проверят, причастен ли экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь к попытке захватить бизнес.

- Генеральная прокуратура распорядилась провести проверку, она проводится. Прокуроры, отвечающие за расследование, проверяют информацию, чтобы дать юридическую оценку установленным фактам. Относительно результатов проверки общественность будет проинформирована дополнительно, - цитирует издание ZdG прокурора Марию Виеру.

Также сотрудники Генпрокуратуры не ответили на вопрос о том, связана ли отставка Виорела Мораря с разоблачающими письмами, информация о которых появилась в публичном доступе.

Напомним, информация об отставке Виорела Мораря появилась 2 мая. В этот же день стало известно об аресте главы крупнейшей сети ресторанов Андрея Транги.

При этом освобожденный от прежней должности Вирел Морарь был назначен прокурором в Отдел унификации практики в области представления обвинения в судебных инстанциях Генеральной прокуратуры.