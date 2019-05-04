Букмекерские конторы назвали Молдову одним из главных аутсайдеров «Евровидения 2019»

Если Молдова выиграет, вы увеличите свой выигрыш в сотни раз по сравнению со ставкой. С 14 по 18 мая в Израиле состоится музыкальный конкурс «Евровидение», а букмекерские конторы уже предлагают коэффициенты на победителей, призеров и выход в финал тех или иных стран.

В этом году Молдова, по мнению всех букмекеров, является одним из безнадежных аутсайдеров. Коэффициент на то, что Молдова не пройдет в финал, в БК Париматч составляет 1,18. То есть, с условной ставки в 100 леев вы чистыми выиграете только 18 - настолько очевидным видят букмекеры невыход Молдовы в финал. На победу Молдовы в конкурсе дают коэффициент 251. Поставив 100 леев, вы выиграете 25 100 леев, если нашей представительнице Анне Одобеску удастся одержать победу.

Главный фаворит конкурсе - представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Его победа оценена в коэффициент 2,6. На втором месте – Сергей Лазарев, на который БК ПМ предлагает коэффициент 4,5.

Ранее мы писали о том, что греческий автор Никос Софис обвинил молдавских организаторов Евровидения в подтасовке результатов.