И разверзнутся хляби небесные в Молдове над пикниками на кладбищах: В Поминальные дни нас ожидает стихийное бедствие – ливни с грозами

Пик непогоды придется на понедельник, 6 мая, а лить будет до Дня Победы.

Неприятный сюрприз преподнесет погода: в ночь с воскресенья на понедельник, 6 мая, по Молдове ударит стихия. И это на Радуницу, когда большая часть населения республики собирается посетить могилы близких на кладбищах.

Увы, в центральных и северных районах Молдовы 6 мая будет +13...+19 градусов, ливни с грозами в течение всего дня, еще и ветер – до 12 м/с, не такой уж сильный, но в дождь не очень-то и приятный. На 6-7 мая придется основной удар стихии. Только на юге республики утром, 6 мая, будет пасмурно, а с полудня – дожди, температура воздуха - до +21 градуса. В южных районах люди успеют посетить кладбища до проливных дождей, если встанут пораньше.

Основной удар стихии по Молдове придётся на понедельник, 6 мая

Уже появились намеки в социальных сетях: мол, не надо на могилах пьянки устраивать, из-за этого даже погода лютует.

В ночь с 6-го на 7-е мая проливные дожди с грозами не утихнут, будет лить всю ночь, а затем – и весь день. Будет прохладнее, чем сегодня, в воскресенье, - 14-19 градусов с плюсом. И ветер – 12 м/с.

В среду, 8 мая, гроз уже не будет, а дожди заметно ослабеют, хотя еще будет лить в течение всего дня, уже без грома и молний. Правда, похолодает - +11...+14 градусов, еще и ветер усилится, - до 14 м/с.

Стихия отступит только 9 мая. Осадков в День Победы не ожидается, температура воздуха днем – до +17 градусов. И ветер поутихнет – до 10 м/с. Смело можно идти на праздничное шествие в День Победы!

ЛИДИЯ ТКАЧ