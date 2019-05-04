Россиян заманивают в Молдову низкими ценами: Кроме дешевизны похвастаться нечем, а потом появляются порочащие Кишинев видеоролики

По данным аналитического агентства, молдавская столица входит в ТОП-10 городов СНГ, в которых комфортно интуристу.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых привлекательных для россиян городов СНГ для путешествий во время майских каникул 2019-го года. Наряду с богатым Баку, чистым и культурным Минском, самобытным Ереваном и необычными Ташкентом и Бишкеком, в ТОП-10 значится и Кишинев. Мало того, по данным агентства, в нашем городе – самые низкие цены. И приводят расходы: 60-120 долларов США в день на питание и проживание.

Цены, в общем-то, указаны реальные. Снять квартиру на сутки в Кишиневе – 25 евро, номер в гостинице на двоих – от 40-50 евро. Обед в ресторане – от 10 евро (зависит от аппетита). А вот что делать с культурной программой?! Кроме винных подвалов Крикова, смотреть в Кишиневе так, чтобы удивляться, нечего. Ладно бы еще предложили поездку по Молдове – все-таки наши села самобытны, и иностранцам нравится и кухня, и гостеприимство, и веселые песни и танцы. Но Кишинев... Скучные музеи – у них покруче. Памятники архитектуры - и этим российский турист сыт. Собственно, и памятников-то у нас скоро не останется – сносят все. Церкви – и их в избытке в России.

А мы потом возмущаемся, что в соцсетях появляются «нехорошие», позорящие нас видео: страшный подземный переход по типу того, что возле Академии Наук, разбитые дороги, тротуары, заставленные автомобилями, Центральный рынок, к которому трудно подойти и, тем более, подъехать, кучи мусора в парках, оставленные после пикников кишиневцами, гордо называющими себя европейцами... Можно перечислять еще долго.

Если уж зазываем интуриста, пусть даже российского, видавшего и не такую разруху, то хоть город в порядок привести. Или зазывать ради сельского туризма, который в корне отличается от российского, - такого количества вина, такой брынзы и плацинд у них точно нет!

А пока... лучше уступить место в ТОПе, скажем, Санкт-Петербургу или Бресту, которые в рейтинг «десятки» лучших не вошли.

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