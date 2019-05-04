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Семья
Молдавские бабушки с обложки: Они растят внуков, пекут плацинды и демонстрируют модные наряды
04.05.2019

Впервые в Молдове моделями стали красавицы, которым «немного за 40». Эти уверенные женщины доказали, что пенсионный возраст не повод «забить» на свою жизнь. Можно стать успешной фотомоделью, например, и демонстрировать модные наряды, доказывая, что в любом возрасте можно выглядеть стильно...

Стелла Молдовану, Вера Мереуцэ, заслуженная артистка РМ, Тамара Берзой и Татьяна Попа стали моделями онлайн-магазина одежды, в котором представлены коллекции исключительно молдавских дизайнеров. Эти уверенные в себе женщины, которым «немного за 40» доказали, чтобы выглядеть стильно и стать примером для других необязательно быть молодой.

Фото: ea.md
Фото: ea.md
 

 

 

Фото: ea.md
 
Фото: ea.md

К слову, одной из моделей онлайн-магазина стала и Ната Албот

Фото: ea.md

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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