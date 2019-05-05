Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца: их семьи не общаются с артистом

Почему родным людям не удалось наладить общение. У Юрия Стоянова в начале мая состоялась премьера – на канале «Россия 1» теперь выходит шоу «100янов». 61-летнего Юрия Николаевича последние годы поддерживает дружная семья. Самые близкие люди артиста жена Елена, их общий ребенок - 15-летняя Екатерина, а также две взрослых падчерицы Стоянова – дочери его супруги от предыдущего брака.

Но у Юрия Стоянова есть еще двое взрослых сыновей от первого брака. Мало кто знает, что у сыновей Стоянова давно уже другая фамилия и другое отчество. Сам артист на эту тему не говорит. Последний раз полгода назад тему разлуки с сыновьями он закрыл так: «Моя жизнь, моя огромная вина в этой жизни, и много поступков, которые я совершил, я за них расплачиваюсь, я за них отвечаю… Счастье артиста должно быть всеобщим, а несчастье глубоко законспирированным аплодисментами».

Рассказываем, почему сыновья Стоянова сменили фамилию, и как живут Николай и Алексей.

РАЗОРВАННЫЕ СВЯЗИ

«Вместо диссертации подарил отцу двух внуков. Первого из которых он принимал сам как гинеколог, а потом внуков у него отобрали, потому что я развелся. А потом вообще лишили возможности видеться с ними, потому что я вторично женился», - написал о непростой теме в своей жизни Юрий Стоянов в книге «Игра в городки».

Женился первый раз Стоянов в 1978 году, тогда же родился его старший сын Николай. Развелся в 1983-м, когда младшему сыну Алексею было два года. Отец Юрия Стоянова был врачом-гинекологом, поэтому роды у жены сына принимал сам.

Николай Хлопов с женой Витой Фото: FACEBOOK

Мама Юрия Стоянова Евгения Леонидовна в беседе с журналистами рассказывала, что пышной свадьбы сын не устраивал – расписались и скромно отметили регистрацию отношений с искусствоведом Олей Синельченко. Конечно, женщина всегда переживала, что не нянчит внуков, а потом и правнуков.

После того, как Юрий Стоянов первый раз развелся, он узаконил отношения с Мариной Венской. Именно из-за романа с этой женщиной, по слухам, и распался первый брак актера. Именно это, скорее всего, и не смогла простить артисту первая жена. Пока был жив отец Стоянова, он приезжал из Одессы в Москву – повидаться с внуками, привозил им гостинцы. В 1993 году папа артиста умер, и связь с сыновьями оборвалась.

Сын Юрия Стоянова - Алексей Хлопов Фото: СОЦСЕТИ

Однако, знакомые семьи рассказали нам, что Юрий Стоянов детям помогал. Потом экс-жена Ольга вышла замуж за видного ученого – профессора, кандидата физико-математических наук Максима Юрьевича Хлопова. И сыновья Стоянова поменяли не только фамилию, но и отчество: их давно уже зовут Николай Максимович Хлопов и Алексей Максимович Хлопов.

«Ольга с мужем живут давно в Париже. Сыновья со своими детьми приезжают из России - навещают родителей», - рассказывает нам знакомая семьи. История с первым замужеством женщина не вспоминает. Николая и Максима воспитал другой мужчина, когда ребята подросли, то не проявили желания общаться с отцом.

СЫНОВЬЯ ВЫРОСЛИ ОТЛИЧНЫМИ РЕБЯТАМИ

Второй брак Юрия Стоянова продлился почти 11 лет. Со второй женой у артиста не было детей. Сейчас Стоянов уже больше 20 лет счастлив в третьем браке: у них с женой Еленой растет 15-летняя дочь Катя. Также у Юрия Николаевича прекрасные отношения с двумя падчерицами – дочками супруги от предыдущего брака. Артист называет их дочками. В одном из телевизионных интервью Юрий Стоянов шутил о потенциальных кавалерах дочери: мол, ко всем будет относится настороженно, так как помнит себя в молодые годы: «Мне видится полный мерзавец, ничтожество, только по факту того, что он будущий муж моей дочери. Почему? Потому что я себя помню в этом возрасте. А если он такой, как я, то зачем мне такой подарок для моей дочери?»

Юрий Стоянов с женой Еленой

Возможно, Юрий Николаевич в этом шуточном рассказе-рассуждении имел ввиду и ошибки, которые совершил в первом браке, а точнее разводе. Ну а сыновья артиста выросли отличными ребятами. Николаю Хлопову 41 год, и он авторитетный человек в бизнесе - партнер британской компании, которая специализируется на прогнозировании и развитии трендов, а также бизнес-консультировании.

Среди клиентов компании – крупнейшие предприятия и бизнес-структуры. Кроме того, Николай Хлопов создал и курирует первый в России курс по трендвочингу (практика отслеживания трендов) в Британской Высшей школе архитектуре и дизайна.

Юрий Стоянов с женой Еленой

Его брат 39-летний Алексей Хлопов бизнесмен и опытный лыжник переехал с семьей в Сочи, работает на горнолыжном курорте. У сыновей Юрия Стоянова давно собственные отличные семьи. Может быть, когда-нибудь с ними за семейным столом окажется и знаменитый артист – их отец.

ИРИНА ВИКТОРОВА