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К вернувшимся в Молдову на праздники согражданам обратились в рекламном ролик
05.05.2019

Туристическая страница Молдовы запустила новую кампанию по продвижению страны.

«Приходи ко мне домой, будь нашим гостем!». Видеоролик, записанный в рамках кампании, адресован всем тем, кто возвращается домой на Пасху. Первое видео уже было просмотрено более чем 50 тысячами людей и рассказывает о традиции печь куличи.

На этой неделе новое видео приглашает нас открыть для себя древнее искусство украшения пасхальных яиц, где главной героиней является мастерица Екатерины Савицкой, передает ea.md.

- Наши вековые традиции делают Молдову необычным местом для посетителей. Традиции выживут во времени только в том случае, если мы будем хорошо их знать и будем знать, как рассказывать другим, - говорится на официально странице Туристической Молдовы в социальных сетях.


 
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