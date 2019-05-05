К вернувшимся в Молдову на праздники согражданам обратились в рекламном ролик

Туристическая страница Молдовы запустила новую кампанию по продвижению страны.

«Приходи ко мне домой, будь нашим гостем!». Видеоролик, записанный в рамках кампании, адресован всем тем, кто возвращается домой на Пасху. Первое видео уже было просмотрено более чем 50 тысячами людей и рассказывает о традиции печь куличи.

На этой неделе новое видео приглашает нас открыть для себя древнее искусство украшения пасхальных яиц, где главной героиней является мастерица Екатерины Савицкой, передает ea.md.

- Наши вековые традиции делают Молдову необычным местом для посетителей. Традиции выживут во времени только в том случае, если мы будем хорошо их знать и будем знать, как рассказывать другим, - говорится на официально странице Туристической Молдовы в социальных сетях.