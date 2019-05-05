На Радоницу общественный транспорт будет бесплатно ехать до кладбища Святого Лазаря

Примэрия Кишинева объявила, что на Радоницу 5 и 6 мая, жители столицы смогут доехать до кладбища Святого Лазаря бесплатно.

На сайте был опубликован маршрут автобусов, который выглядит следующим образом:

1. Дополнительный автобусный маршрут С (улица Василе Александри - улица Дойна, кладбище Святого Лазаря) со следующим маршрутом:

- Тур - улица Василе Александри, Александру чел Бун, Пушкина, Иерусалим, бульвар Григоре Виеру, бульвар Ренаштерий, улица Поштей, Путней, Ваиле Бадиу, Дойна (кладбище Святого Лазаря);

- Обратно - улица Дойна, Василе Бадиу, Каля Орхеюлуй, бульвар Ренаштерий, улица Албишоара, Василе Александри.

На автобусном маршруте С будут работать 10 автобусов.

2. Дополнительный маршрут D (бульвар Ренаштерий - улица Дойна):

- Тур - бульвар Ренаштерий, Каля Орхеюлуй, улица Чеукары, Соколень, Дойна;

- Обратно - по этому же маршруту.

На автобусном маршруте D будут находится 25 автобусов.

3. Автобус №27 (Цирк - улица Дойна):

- Тур - бульвар Ренаштерий, улица Тудор Владимиреску, улица Киев, Московский бульвар, Студенческая улица, Соколень, Дойна;

- Обратно - используя вышеуказанный маршрут.

На этом маршруте будет 10 транспортных единиц.

Пассажиры смогут бесплатно проехать на автобусах С, D и №27.

В то же время 5 и 6 мая количество троллейбусов 24 и 25 маршрутов будет установлено по мере необходимости, а микроавтобусы №132, 134, 162 и 184 будут курсировать до кладбища Святого Лазаря.

Отмечается, что на Радоницу движение транспорта, кроме общественного, по улице Дойна (участок от улицы Соколень до кладбища Святого Лазаря) буде приостановлено.