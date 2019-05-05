5 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На Радоницу общественный транспорт будет бесплатно ехать до кладбища Святого Лазаря
05.05.2019

Примэрия Кишинева объявила, что на Радоницу 5 и 6 мая, жители столицы смогут доехать до кладбища Святого Лазаря бесплатно.

На сайте был опубликован маршрут автобусов, который выглядит следующим образом:

1. Дополнительный автобусный маршрут С (улица Василе Александри - улица Дойна, кладбище Святого Лазаря) со следующим маршрутом:

  • - Тур - улица Василе Александри, Александру чел Бун, Пушкина, Иерусалим, бульвар Григоре Виеру, бульвар Ренаштерий, улица Поштей, Путней, Ваиле Бадиу, Дойна (кладбище Святого Лазаря);
  • - Обратно - улица Дойна, Василе Бадиу, Каля Орхеюлуй, бульвар Ренаштерий, улица Албишоара, Василе Александри.

На автобусном маршруте С будут работать 10 автобусов.

2. Дополнительный маршрут D (бульвар Ренаштерий - улица Дойна):

  • - Тур - бульвар Ренаштерий, Каля Орхеюлуй, улица Чеукары, Соколень, Дойна;
  • - Обратно - по этому же маршруту.

На автобусном маршруте D будут находится 25 автобусов.

3. Автобус №27 (Цирк - улица Дойна):

  • - Тур - бульвар Ренаштерий, улица Тудор Владимиреску, улица Киев, Московский бульвар, Студенческая улица, Соколень, Дойна;
  • - Обратно - используя вышеуказанный маршрут.

На этом маршруте будет 10 транспортных единиц.

Пассажиры смогут бесплатно проехать на автобусах С, D и №27.

В то же время 5 и 6 мая количество троллейбусов 24 и 25 маршрутов будет установлено по мере необходимости, а микроавтобусы №132, 134, 162 и 184 будут курсировать до кладбища Святого Лазаря.

Отмечается, что на Радоницу движение транспорта, кроме общественного, по улице Дойна (участок от улицы Соколень до кладбища Святого Лазаря) буде приостановлено.


 
Количество просмотров:
64
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.