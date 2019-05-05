На Радоницу общественный транспорт будет бесплатно ехать до кладбища Святого Лазаря

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Общество
Примэрия Кишинева объявила, что на Радоницу 5 и 6 мая, жители столицы смогут доехать до кладбища Святого Лазаря бесплатно.
На сайте был опубликован маршрут автобусов, который выглядит следующим образом:
1. Дополнительный автобусный маршрут С (улица Василе Александри - улица Дойна, кладбище Святого Лазаря) со следующим маршрутом:
На автобусном маршруте С будут работать 10 автобусов.
2. Дополнительный маршрут D (бульвар Ренаштерий - улица Дойна):
На автобусном маршруте D будут находится 25 автобусов.
3. Автобус №27 (Цирк - улица Дойна):
На этом маршруте будет 10 транспортных единиц.
Пассажиры смогут бесплатно проехать на автобусах С, D и №27.
В то же время 5 и 6 мая количество троллейбусов 24 и 25 маршрутов будет установлено по мере необходимости, а микроавтобусы №132, 134, 162 и 184 будут курсировать до кладбища Святого Лазаря.
Отмечается, что на Радоницу движение транспорта, кроме общественного, по улице Дойна (участок от улицы Соколень до кладбища Святого Лазаря) буде приостановлено.
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