На молдавском рынке появилась спаржа, выращенная в нашей стране. Выращивает ее аграрий Николай Алексей, который 10 лет проработал в Италии. С участка он собирает до 200 килограммов растения.

"Собираем спаржу с 4 до 7 утра. Преимущество в комбинации ночной и утренней температуры, когда на спаржу ложится роса, что позволяет дольше сохранить ее свежей", - сказал сельхозпроизводитель Николай Алексей.

Сезон спаржи начинается в конце апреля. За сутки она вырастает до 20 сантиметров. "Она растет в зависимости от температуры, в среднем должно быть 14 градусов. Ночью - 8, а днем 20", - отметил Николай Алексей.

Аграрий признается, что его главная цель - приобщить наших сограждан к потреблению этого растения. По его словам, спаржа богата антиоксидантами. И чтобы сохранить все ее полезные свойства, обрабатывает он ее вручную.

"Требуется очень много труда, работа ручная, кропотливая. Посадка, прополка, весь бурьян срываем вручную", - добавил Николай Алексей.

Сбор урожая раз в году - с середины мая до середины июня. После сбора, спаржу поставляют покупателям в течение двух часов. Закупают ее медучреждения и многие столичные рестораны. Шеф-повара говорят, что готовить спаржу нетрудно - пять минут на очистку от кожуры и столько же, чтобы ее сварить.

Первая спаржа появилась на рынках Молдовы в 2005 году. Тогда ее привезли из-за границы. В прошлом году импортировали почти три с половиной тысячи тонн растения.