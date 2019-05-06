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На устах
Ракетные обстрелы из Газы
06.05.2019

После месячного затишья палестинские террористы опять оживились. Израильские военные засекли пуски более 200 ракет с территории сектора Газа и перехватили несколько десятков из них с помощью системы «Железный купол», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Израильтяне атаковали более 30 позиций палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа. В операции были задействованы танки и авиация. 12-часовой обмен ударами проходил по привычной схеме – боевики  стремились поразить густонаселённые районы Израиля, а части ЦАХАЛ бомбили военные объекты на территории Газы.

Этот ответный удар вызвал истерическую антиизраильскую риторику в некоторых турецких СМИ. Египет призвал сектор Газа успокоиться: наступает мусульманский праздник Рамадан. ЕС и США осудили обстрелы территории Израиля. «Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающиеся ракетные обстрелы ни в чем не повинных мирных жителей и общин по всему Израилю со стороны ХАМАСа и палестинского движения "Исламский джихад" из Газы. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию. Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону от этих отвратительных нападений», – говорится в заявлении.

В Молдове, как всегда, с большим беспокойством воспринимают очередной виток напряжённости на Ближнем Востоке. Для такого беспокойства есть немало причин – общечеловеческих и личных. На Земле Обетованной живут десятки тысяч наших земляков – родственников и друзей. Как раз в эти первые дни мая они проводят традиционные встречи выходцев из Единец, Теленешт и других населённых пунктов Молдовы. В Израиле трудится по договору немало граждан РМ. Для всего Израиля  нынешний месяц насыщен памятными датами и праздниками. В страну уже начали прибывать участники Евровидения – мероприятия, которое палестинские экстремисты мечтают сорвать.

Еврейская Община Республики Молдова, как и прежде, целиком и полностью поддерживает право Государства Израиль на самооборону и осуждает обстрелы из сектора Газа. Многие из нас бывали и в прифронтовом Сдероте, и на позициях «Железного купола», и в бомбоубежищах, и попадали под обстрелы, поэтому мы не только из СМИ имеем представление о том, как именно палестинские террористы пытаются бороться с израильскими «агрессорами». Евреи Молдовы призывают мировое сообщество принять меры для обуздания боевиков-антисемитов.


 
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