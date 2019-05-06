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Общество
Некоторые из жителей Кишинева останутся без воды на три недели
06.05.2019

Множество жителей Кишинева останутся без водопроводной воды на три недели. Это связано с выполнением работ по перепланировке отремонтированного водопровода на бульваре Траян, улице Индепенденций и Ион Водэ Витязул.

Таким образом, предприятие Apă-Canal Chişinău прервет подачу питьевой воды в период с 13.05.2019 по 31.05.2019, между 09.00 и 20.00.

Таким образом, отключения воды ожидаются по следующим адресам:

  • - улица Индепенденций 2-16, включая дробные дома;
  • - бульвар Траян 16-22, включая дробные дома;
  • - улица Гренобле 177-199, включая дробные дома;
  • - улицы Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хория, Ион Клошка, Георге Крисан, Дмитрий Морузь.

Лиц, проживающих по вышеуказанным адресам, призывают обеспечить себе минимальный запас воды для бытовых нужд на период перебоев в подаче воды.


 
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