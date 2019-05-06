Некоторые из жителей Кишинева останутся без воды на три недели

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Общество
Множество жителей Кишинева останутся без водопроводной воды на три недели. Это связано с выполнением работ по перепланировке отремонтированного водопровода на бульваре Траян, улице Индепенденций и Ион Водэ Витязул.
Таким образом, предприятие Apă-Canal Chişinău прервет подачу питьевой воды в период с 13.05.2019 по 31.05.2019, между 09.00 и 20.00.
Таким образом, отключения воды ожидаются по следующим адресам:
Лиц, проживающих по вышеуказанным адресам, призывают обеспечить себе минимальный запас воды для бытовых нужд на период перебоев в подаче воды.
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