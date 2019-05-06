Известный российский актер прилетел в Молдову и, несмотря на запрет, незаконно побывал на Украине

Андрей Мерзликин приехал в нашу страну к другу на день рождения. Известный российский актер Андрей Мерзликин прилетел в Молдову всего на два дня. Прилетел не один, а вместе с бывшим проректором МГИМО Юрием Фененко.

- Они прилетели по приглашению нашего общего друга на его день рождения, - признался «Комсомольской правде» лучший тамада мира Павел Дуганов. - Всего на два дня, мы уже в аэропорту, улетаем... Отгуляли день рождения, все это время провели в Гагаузии. Отлично встретили нас, Гагаузия всегда встречает гостей отлично!

Жаль, что на скачках не побывали, просто не успевали. Андрей, конечно же, попробовал молдавское вино, он любит одно вино — твардицкое. Он только его пьет. Андрей сказал, что самые лучшие люди живут в Молдове!

Сам Андрей опубликовал в инстаграме видео и подписал его: «Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!». Видно, как актер бежит по этому полю, а Павел за кадром предупреждает его:

- И назад! Андрюша, назад обязательно!

Андрей прибегает и говорит перед камерой:

- Джинсы теперь стирать придется!

Они, действительно, грязные.

- Все, есть! Здорово! - говорит Андрей. - Я бегу и понимаю, что пипец!

- Нет, мы были в Молдове! - упорствует на мой вопрос Павел Дуганов. - Это еще была Молдова, прямо на границе...

ЛЕОНИД РЯБКОВ