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Политика
Игорь Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
06.05.2019

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

С чувством глубокой печали и сожаления глава государства воспринял известие об авиакатастрофе в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил глава государства.


 
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