Игорь Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.

С чувством глубокой печали и сожаления глава государства воспринял известие об авиакатастрофе в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил глава государства.