Молдова была в аутсайдерах все это время, но все зависит от шоу...

Букмекеры пророчат нашей участнице на конкурсе в Тель-Авиве полный провал.

Дежавю... Ситуация повторяется: практически каждый год незадолго до конкурса "Евровидения" букмекеры прогнозируют нашим участникам невыход в финал и одно из последних мест в общей таблице.

Что ж, такая статистика наиболее честная, голосуют люди рублем, то есть долларом и разными другими евро. Но не всегда она точная. И в этом году нашей участнице Анне Одобеску на конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве, в Израиле, пророчат провал.

Коэффициент на то, что Молдова не пройдет в финал, в БК Париматч составляет 1,18, как сообщает Блокнот Молдова. То есть, с условной ставки в 100 леев вы чистыми выиграете только 18 - настолько очевидным видят букмекеры невыход Молдовы в финал. На победу Молдовы в конкурсе дают коэффициент 251.

Поставив 100 леев, вы выиграете 25 100 леев, если нашей представительнице Анне Одобеску удастся одержать победу. Главный фаворит конкурсе - представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Его победа оценена в коэффициент 2,6. На втором месте – Сергей Лазарев, на который БК ПМ предлагает коэффициент 4,5.

- Букмекеры очень часто ошибаются в прогнозах, пояснил "Комсомолке" Сергей Орлов, музыкальный продюсер. - После первых репетиций, когда будет понятно, какое подготовили шоу и как участника поет "вживую", - все изменится. Что касается Молдовы, то все это время она была в аутсайдерах, но... Очень много зависит от номера. Я знаю один из вариантов, который рассматривался командой Анны, но не знаю, смогли ли его осуществить. Если да, то выход в финал возможен.

Раскрывать чужие секреты не в моих правилах, но это может понравится зрителям. Тем более, что похожего номера не было много лет. Будем верить в лучшее. В любом случае, то, что Молдова представлена на "Евровидении" - уже победа! Тем более в отсутствии финансирования со стороны государства и президента, который поддерживал нашу делегацию последние два года. Заметьте, когда была такая поддержка, сразу были и отличные результаты у наших представителей. Конечно я реалист, но сейчас просто хочется пожелать удачи Анне, Виталию Кожокару, который не первый год стоит у руля нашей делегации, и всей команде!

ЛИДИЯ ТКАЧ