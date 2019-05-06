Жить в Молдове и получать пенсию в другой стране: как это сделать?

Шансы довольно велики, если знать, какие предпринять шаги.

- Добрый день! Я часто вижу сообщения о том, что у молдаван есть возможность получать пенсию от других государств. Как этого добиться и с какими странами это работает?

Евгения.

Уважаемая Евгения!

Молдавские граждане, которые работали и платили налоги в таких странах, как Турция, Германия, Болгария, Люксембург, Эстония, Польша, Бельгия, Венгрия, Литва, Чехия, Португалия, Австрия и Румыния, могут получать пенсии, выплачиваемые местными властями — ее размер будет формироваться на основе трудового стажа в Молдове и в одном из перечисленных государств. Это предусматривает соглашение в области социальной безопасности, которое было подписано представителями власти Молдовы с коллегами из этих стран.

Но есть и другие страны, пенсии которых можно получать при выполнении ряда условий.

США

Пенсионный возраст – 67 лет. Средняя пенсия – 1500 долларов в месяц.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Платить 15%-й налог от зарплаты в течение десяти лет для социальной пенсии;

- работать в компании в течение пяти-шести лет для корпоративной пенсии (максимальный размер отчислений – 18 000 долларов в год);

- откладывать любую сумму на пенсионный счет самостоятельно.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Пенсионный возраст – 60-65 лет. Средняя пенсия – 1590 фунтов в месяц (около 2 000 долларов).

КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Отчислять деньги в фонд социального страхования не менее десяти лет для получения базовой государственной пенсии;

- копить деньги самостоятельно на пенсионном счете в негосударственном фонде.

ИЗРАИЛЬ

Пенсионный возраст – 60-62 года (дает право на получение пособия по старости). Средняя пенсия – 1500 долларов (после отчисления денег в пенсионный фонд в течение 30 лет).

КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Отдавать от 6,95% до 18,5% от зарплаты в ведомство национального страхования для получения пособия по старости в 370 долларов в месяц;

- платить отчисления в пенсионные фонды в течение минимум десяти лет (тогда можно рассчитывать на пенсию от 700 долларов в месяц).

ФРАНЦИЯ

Пенсионный возраст – 60-62 года. Средняя пенсия – 1000 евро.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Ежемесячно отчислять в пенсионный фонд 16,35% доходов для получения базовой пенсии;

- платить страховые взносы в кассы Arrco и Agirc для получения дополнительных баллов, которые позволят увеличить размер пенсии.

РОССИЯ

Средняя пенсия – 12 406 рублей (около 200 долларов).

КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Отчислять 22% от зарплаты в Пенсионный фонд (ставка для доходов сверх 711 тысяч рублей в год – 10%);

- копить на пенсию самостоятельно.

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ИРИНА ШЛАПА