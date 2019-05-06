Александр Одинцов: «Чтобы выборы привели к наведению порядка в столице, нужно упорядочить законы»

Всеобщие местные выборы прошли в Молдове 14 июня 2015 года. Новые должны проводиться на основании решения парламента, в котором дата местных выборов объявляется за 60 дней В 2007-м, 2011-м и 2015 годах местные выборы проходили не позднее чем через десять дней после завершения мандата местных избранников. Парламентский кризис создает проблему назначения даты выборов и вносит хаос в работу местной власти.

«Необходимо, чтобы парламент принял два решения: первое - о дате проведения местных выборов, так как срок полномочий местных избранников истекает 14 июня, и второе – по какому закону они будут проходить в Кишиневе», - считает советник ПСРМ в кишиневском муниципальном совете Александр Одинцов. О том, какие противоречия существуют в законодательной базе, он рассказал «Молдавским ведомостям».

Либералы создали противоречия в законах, парламент их не устранил

- Согласно статье 56 закона «О местном публичном управлении» №436, принятого в декабре 2006 года, в муниципии Кишинев действует следующее положение. Совет муниципия, секторальные, городские и сельские (коммунальные) советы, генеральный примар муниципия Кишинев, примары секторов, городов и сел (коммун) избираются в соответствии с положениями Кодекса о выборах. Муниципальный совет Кишинева состоит из 51 советника, секторальные советы муниципия образуются из следующего числа советников: сектора Ботаника и Рышкань по 25, сектора Буюкань, Чентру и Чокана по 23 советника. Количество советников определялось по количеству жителей, проживавших в каждом секторе в 2006 году: при численности от 10 до 20 тысяч человек – 23 советника, от 20 до 50 тысяч – 25 советников. С тех пор в законе условия не изменились.

Как видно, при избрании пяти примаров и пяти секторальных советов также избирается примар муниципия и муниципальный совет, который наделяется функциями второго уровня, то есть работает на уровне районного совета.

С 2006 года в закон внесли более 40 изменений, в том числе три - в статью 90, которая, в частности, указывает: «Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений статей 55-58, касающихся организации и функционирования органов публичного управления секторов муниципия Кишинев, которые вводятся в действие со дня назначения общих местных выборов 2019 года».

Итак, местные выборы 2007-го, 2011-го и 2015 года проходили без применения статьи 56 – кишиневцы не избирали примаров секторов и секторальные советы. Это предписывается сделать в текущем году. Проблема в том, что есть другой закон, который лоббировала Либеральная партия в предыдущем парламенте - «О статусе муниципия Кишинев» № 136, принятый парламентом 17 июля 2016 года и расширяющий полномочия примара, тогда им был Дорин Киртоакэ.

Если закон №436 от 2006 года расписывает в целом порядок действий, то специальный закон №136 «О статусе муниципия Кишинев» детализирует их в определенных ситуациях. И вот выходит, что два закона противоречат друг другу, потому, что в последнем законе нет ни слова об избрании секторальных пяти примаров и советов.

Что делать - непонятно. Необходимо, чтобы парламент принял одно решение о дате проведения местных выборов, так как срок полномочий местных избранников истекает 14 июня, второе – решил, по какому закону они будут проходить.

Статья 56 не применялась, так как непонятно, как будут действовать примэрии муниципия и секторов

- Я предполагаю, что избрание примаров и советников секторов откладывалось с 2007 года по той причине, что непонятно, как это будет действовать.

Нет ясного ответа на вопрос, как распределять права, ответственность и финансовые средства между примэрией муниципия и примэриями секторов. Также нет четкости в том, как должны строиться отношения между примэриями секторов и муниципальными предприятиями «Автобусный парк», «Autosalubritate», «Spaţii verzi» и другими. Не расписано, как будут распределяться трансферты из республиканского бюджета по примэриям секторов и муниципия.

Секторальные примэрии и советы должны работать на благо горожан

- Предполагаю, что авторы статьи 56 об избрании примаров секторов разрабатывали положения в угоду европейским веяниям.

Например, в двухмиллионном Бухаресте действуют примэрии в секторах. Во многих столицах европейских городов избирают примаров и секторальные местные советы. Но там, как правило, есть специфика секторов: одноэтажная либо многоэтажная застройка, исторический центр. Такое разделение требует грамотного управления.

В Кишиневе все по-другому. Городская агломерация включает население самой столицы, примерно 600 тысяч (четких данных нет) и еще миллион жителей населенных пунктов от Хынчешт до Вадул-луй-Водэ и от Анений Ной до села Пересечино района Орхей. Жители пригородов участвуют в экономике столицы: приезжают на работу, учебу, за получением различных услуг. Не учитывать их запросы при разработке транспортных маршрутов, пропускной способности дорог, сети образовательных, торговых и медицинский учреждений по секторам - непростительная ошибка.

Политизация – главная причина плохой работы мэрии

- Время показало, что работа местной власти чрезвычайно политизирована. Нас ждет перманентное блокирование деятельности секторальных советов.

В кишиневскую примэрию сотрудников набирают исходя из политической принадлежности. Новый примар – новые сотрудники. Сейчас главные работники, по версии и.о.примара, – имиджмейкеры. Они занимаются тем, что размещают фото на сайте примэрии и в соцсетях. Нормальной деятельности, которую должен обеспечить примар, нет. Чтобы выборы привели к наведению порядка, нужно привести в порядок законы, как минимум доработать, а лучше - отложить.

Во-первых, никто не проводил и не проводит кампанию разъяснения преимуществ и недостатков избрания местной власти по-новому. Кишиневский избиратель не готов к таким выборам. Второе – как уже говорилось, неясно, на каких принципах будут развиваться взаимоотношения с республиканским бюджетом и бюджетом секторов.

Часть доходов в бюджет будет поступать в виде налогов на недвижимость и налогов от авторизации деятельности экономических агентов. Но кто рассчитал, смогут ли эти доходы обеспечить выполнение всех задач примэрии сектора, в частности обеспечить фонд зарплаты чиновников новой структуры? Никто об этом не говорит, как не говорят о кадровом голоде в примэрии муниципия.

Так, по штату в главном управлении архитектуры должно быть 130 человек, сейчас лишь 70. Люди перегружены работой. Управление авторизации и дисциплины в строительстве, служащие которого контролируют вопросы незаконного строительства, укомплектовано тремя работниками вместо 15! В штате управления земельных отношений вместо девяти работают также трое.

Страдают и муниципальные предприятия. Дефицит водителей в автобусном парке - 73 специалиста при официальной зарплате восемь тысяч лей. Опытные водители идут в частный бизнес, хотя там зарплата в конвертах, либо уезжают за границу.

Нужна позитивная пропаганда работы муниципальных служб, но ее нет. За это никто не несет ответственность.

Порядок в работе и в кадрах будет тогда, когда будет человек, который знает зачем возглавил мэрию, который любит город и будет добиваться эффективной работы на благо горожан.

Если местные выборы пройдут по-новому - кадровых проблем будет больше

- Представьте, что авторизацию на строительство, которую сейчас выдает управление примэрии, будут выдавать в примэрии сектора, и работать будет один человек – архитектор, не обладающий знаниями в данной области. Нет положения о том, как строить его отношения с муниципальным управлением архитектуры, каковы будут его права и обязанности, кто сможет отменить его решение.

Когда кишиневцы увидят плюсы избрания власти секторов

- Плюсы будут только в том случае, когда разграничат права и обязанности новых и старых структур, когда будут закреплены отношения между новыми структурами и муниципальными предприятиями.

Тогда мы увидим разницу в работе пяти примэрий: где комфортнее, где безопаснее, где быстрее добраться к социальным, культурно-развлекательным и бытовым объектам по хорошим дорогам и без пробок, где лучше зеленые зоны и освещение, где есть места для отдыха, включая отдых детей, где есть развлекательные и образовательные центры, где благоустроенные дворы и чистота.

Марина ТИМОТИНА