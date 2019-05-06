Праздник на кладбище: поминки перетекли в поедание шашлыка

Понятие праздника у всех разное - в социальные сети попало фото человека, которые готовил шашлыки рядом с могилами.

На изображении видно, что рядом с мужчиной есть и другие люди. В социальные сети фото попало накануне, пятого мая.

Священник Максим Мелинти призывает прихожан не раскладывать «большие столы» на могилах на Радоницу. Он напоминает, что цель праздника - творить доброе, а не обмениваться друг с другом дарами за упокой.

- Не ешьте на могилах! Не обменивайтесь друг с другом дарами за упокой, творите добро для тех, кто действительно в этом нуждается. Зажгите свечу и помолитесь за тех, кто обрел покой. Помните о достойных делах ваших предков, которые призывают детей следовать их примеру, - сообщил священник.

Радоница отмечается в различных населенных пунктах Молдовы в воскресенье и понедельник неделю спустя Пасхи, отмечает TV8.