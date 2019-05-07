В молдавских супермаркетах появилась первая местная клубника

Пока она стоит на 30-40 процентов больше, нежели импортная.

В супермаркетах Nr1 в продаже появилась первая молдавская свежая клубника, которая продаётся по цене в 110 леев за килограмм. При этом продавец практически не зарабатывает на ней - закупочная цена лишь на 10 процентов ниже. Тем не менее, на молдавскую клубнику есть спрос, несмотря на то, что импортная ягода стоит намного дешевле.

В чём причина, объяснила председатель ассоциации ”Pomușoarele Moldovei” Аннета Ганенко - по её словам, дело в том, что импортируемая ягода завозится лишь раз в месяц, и через какое-то время она явно теряет в своём товарном виде, поэтому падает и цена. В то же время поставки молдавской клубники пока что исчисляются сотнями килограммов, речь не идёт о тоннах - предложение пока что очень мало.

Кое-что можно купить в частных киосках, занимающихся продажей фруктов - они есть в каждом микрорайоне. Там клубнику можно приобрести в среднем за 80 леев/килограмм. Но тем, кому и эта цена не по карману, осталось ждать недолго - уже в конце мая клубники будет намного больше.