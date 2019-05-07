Ученые выявили фрукт, способный справиться с тромбозом

О полезности фруктов сегодня хорошо известно каждому человеку, но некоторые из них обладают действительно уникальными свойствами, о которых ученые ранее даже не догадывались.

Недавно ученые определили, что один хорошо знакомый всем нам фрукт способен справляться с тромбозом. И это вовсе не плод диковинного растения из экзотической страны, а вполне обычная, но недооцененная… слива.

Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах в ответ на повреждение сосудистой стенки. Тромбоз занимает лидирующую позицию среди всех заболеваний сердечно–сосудистой системы, уступая место лишь инсульту и инфаркту миокарда. Ежегодно с этой патологией сталкиваются порядка 50 – 100 человек на 100 тысяч населения, при этом приблизительно в половине случаев это лица трудоспособного возраста. Сам по себе тромбоз не представляет непосредственной угрозы для жизни, однако отрыв и миграция тромба в сосуды легких может закончиться фатально.

Так вот, обычная слива помогает организму бороться с тромбозом, нормализует деятельность органов желудочно-кишечного тракта, способствует избавлению от множества других недугов – таких как гипертония, анемия, атеросклероз и прочих заболеваний, связанных с сердцем и сосудами.

Мякоть сливы – настоящий целебный бальзам для организма. В ней содержится очень много клетчатки, а также витамины групп А, В, С, Е и К. Они укрепляют иммунитет и препятствуют старению организма, к тому же обладают еще и антиоксидантным эффектом. Богата слива минералами и микроэлементами – в ней содержится железо, фосфор, цинк, йод, медь, магний, кальций и калий. А главный плюс этого фрукта – его доступность, как летом, так и зимой, в виде всем известного чернослива.

Но не забывайте, что, как и у других продуктов, у слив могут иметься противопоказания, поэтому при проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачом.