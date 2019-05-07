Фанаты «Евровидения» обвиняют Молдову в плагиате конкурсного номера

Фанаты Евровидения обвинили молдаванку Анну Одобеску в плагиате номера украинской участницы Евровидения в 2011 году.

Поклонники европейского песенного конкурса, которые внимательно следят за всеми выступлениями уже далеко не первый год, подняли шум в соцсетях после публикации репетиции номера молдавской конкурсантки Анны Одобеску.

Внимательные зрители не могли не заметить, что наряд нашей представительницы поразительно похож на наряд украинской певицы Мики Ньютон (Mika Newton), выступавшей на Евровидении в 2011 году от Украины.

По словам фанатов, презентация песни является полной копией номера той же украинской артистки Miki Newton – песня звучит под трансляцию картин из песка, которые в режиме реального времени рисует песчаная художница Ксения Симонова.

Фанаты отметили, что девушка, рисующая песчаные картины рядом с молдаванкой Анной Одобеску также поразительно похожа на Ксению Симонову.

Как написал один из фанатов, разница только в песне и ткани на платье, остальной номер является полной копией выступления украинки в 2011 году на том же Евровидении.

Буквально недавно Анна Одобеску заявила в эфире Sputnik, что готовит большой сюрприз для зрителей европейского конкурса. По ее словам, при подготовке номера она работала с "ребятами из-за границы", а сам проект поэтому назвала международным.

- Они помогли нам с подготовкой шоу. Пока мы не называем их имена, но 6 мая после первой репетиции все их узнают. Компьютеров у нас не будет. Наше шоу будет связано только с живым искусством, которого давно не было на Евровидении, все давно использую компьютерную графику, - отметила Одобеску, добавив, что весь секрет пока раскрывать не может, поэтому "останется маленькая тайна".

Фанаты вопрошают - неужели вся тайна состояла в том, чтобы во второй раз вывести на сцену украинскую художницу песчаных картин Ксению Симонову? И на что были потрачены деньги спонсоров?

Читатели «Блокнота Молдовы» могут посмотреть сами, и написать в комментариях, что думают по поводу схожести номеров.

Украинская певица Мика Ньютон представляла свою композицию на Евровидении в 2011 году.

Отилия Липчану