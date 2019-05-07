Певица Валерия в Кишиневе и феерические шоу: Афиша интересных событий с 7 по 12 мая

Жителям и гостям столицы будет очень сложно выбрать что-то одно, ведь нас ожидает празднование Дня Победы, первый слет автотуристов Молдовы, слепые свидания с дегустацией вина, конные турниры, интересные спектакли и балеты.

7 мая с 18.30 до 20.30

Центральный парк Кафедрального собора

Вальс Победы

Вальс Победы - это танцевальным флешмоб, который является символом единства и сплоченности народов.

Он направлен на воспитание чувства патриотизма, мотивацию на изучение историко-культурного наследия, а также на сохранение и популяризацию национальных ценностей.

Организаторами выступают «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы в Молдове». Приглашаются все желающие. Участие в мероприятии: бесплатное.

8 мая в 20:00

Памятник героям комсомольцам

Акция «1418 свечей памяти»

В преддверии Дня Великой Победы у памятника Героям-Комсомольцам пройдет традиционная патриотическая акция "1418 свечей памяти".

Каждая зажжённая свеча - о каждом дне и ночи прошедшей войны, в память о трагических событиях Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия будут исполнены военно-патриотические песни и стихи, после чего участники акции зажгут свечи памяти.

Не упустите возможность зажечь свою свечу памяти в честь подвига наших доблестных отцов и дедов!

Участвовать в мероприятии может любой желающий.

Место проведения: Памятник героям-комсомольцам напротив ASEM.

Участие: бесплатно

8 мая в 19:00 – 21:00

Дегустационный зал Wine.md «Быстрые вечеринки вслепую»

Вечеринки знакомств Speed dating, или быстрые свидания - новый формат знакомств в большом городе.

В один вечер в одном месте собираются совершенно незнакомые одинокие молодые люди, чтобы провести незабываемую вечеринку знакомств. У каждого за один вечер знакомств в среднем от 10-ти до 25-ти свиданий!

Свидание длится 5 минут, после чего вы идёте к следующему собеседнику.

Благодаря картам симпатий вечер знакомств Speed dating для каждого из участников пройдёт максимально эффективно: вы сами выбираете с кем продолжить общение!

- У нас платформа знакомства с вином, так почему бы не организовать знакомства между теми, кто ищет свою любовь? Мы неоднократно видели, как легко знакомятся в нашем зале парни с девушками, поэтому и родилась эта замечательная идея. Приглашаем всех желающих. Обязательно будут развлекательные конкурсы, дегустация вина и коктейлей от Крикова, будут призы-сюрпризы. Никаких возрастных ограничений на данный момент не существует. На будущее будут разграничения по возрасту, для каждой из них будет выделен отдельный день раз в месяц – рассказала владелица Wine.md Снежана Мунтян специально для «Блокнота Молдовы».

Как таковых правил по тому, как проходят быстрые свидания не существует, кроме общепринятых правил поведения на мероприятиях, которые больше касаются этикета. Хочешь узнать как проходят быстрые свидания c противоположным полом или с вином?

Напитки вечера: игристое Pinot Meunier Cricova, Sangria

Цена билета за участие: 300 леев

Место проведения: Дегустационный зал Wine.md. Дополнительная информация и бронирование места: 060606688

8 мая с 22:00 до 00:00

York Pub

Прямая трансляция матче между Аяксом и Тоттенхэмом.

Заядлые болельщики обеих команд и просто любители футбола имеют возможность посмотреть прямую трансляцию знаменательного матча между двумя известными всему миру командами из Англии и Нидерландов.

Аякс - команда с более чем вековой историей, одна из старейших футбольных команд Европы. До сегодняшнего дня она открыла путь в мировой футбол многим звездам.

Тоттеннхэм Хотспур не уступает возрастом нидерландскому Аяксу, клуб был основан в конце 19 века. На сегодня это один из известнейших футбольных клубов, выступающих в АПЛ.

- Матч обещает быть крайне интересным, хотя заядлые болельщики ставят на победу Аякса, а букмекеры принимают ставки 2:1. Редкий случай, когда фаворитами становятся не англичане в матче с их участием, - рассказали работники заведения специально для «Блокнота Молдовы».

Игра начнется в 22:00, всем желающим рекомендуется забронировать места заранее.

Место проведения: York Pub

Бронирование: 078 155 472

9 мая в 09:30

Арка Победы

День Победы и «Бессмертный полк» Молдовы и Кишинева

Этот День Победы для нашей страны – особый, ведь в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

9 Мая в 9.30 все участники «Бессмертного полка» собираются у Арки Победы, чтобы единой колонной с портретами наших героев пройти маршем к Мемориалу воинской славы «Вечность».

А вечером начиная с 19.00 на Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. Лучшие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы «DoReDos» и «SunStroke Project» вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта – звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся!

Место начала мероприятий Дня Победы: Арка Победы

Участие бесплатное

10 мая в 19:19

Литературно-дискуссионный клуб Art Labyrinth

Вечер, посвящённый произведениям Альбера Камю

Литературное пространство дискуссионного клуба в этот раз будет наполнено обсуждением двух сочинений французского экзистенциалиста Альбера Камю: роман "Посторонний" и философское эссе "Миф о Сизифе". В этот раз произведений два, так как они связаны друг с другом и по объёму вполне небольшие.

- Это четвёртое собрание литературного клуба Art Labyrinth. Соберёмся интеллектуальной компанией для совместных размышлений, обмена мнениями, распития вкусного чай и поедания печенья. Встречаемся, как всегда, в здании Арт-Лабиринта (Музей Земства). С собой можно брать вкусняшки, блокнот и ручку, доброжелательность и обнимашки, - рассказали организаторы литературного вечера для нашего издания.

Место проведения: Арт-Лабиринт, ул. Щусева 103, Музей Земств

Рекомендуемый взнос - 20 лей

10 мая в 09:00

Camper Moldova & X-Style

Первый слет кэмперов и караванеров Молдовы «Camper Fest 2019»

Свершилось - впервые в Молдове пройдёт первый слёт кэмперов и караванеров. Это люди, которые увлекаются автотуризмом и те, кто хотел бы это попробовать. А их, как оказалось, немало.

Пришла пора узнать друг друга, объединиться, делиться советами и демонстрировать свои "дома на колёсах".

Приглашены все владельцы автодомов, кастенвагенов, караванов и все, кто интересуется данной темой. К участию также приглашены кэмперы и караванеры из других стран. Если вы знакомы с владельцем автодома или каравана из Молдовы, обязательно сообщите ему о данном фестивале.

- Мероприятие организовано для любителей путешествовать в кэмперах или на автомобилях, не будучи привязанными к точке отдыха. Это самый активный и интересный способ познакомиться с Молдовой и другими странами, в обществе таких же любителей увидеть много интересного, быть свободными в своих желаниях и выбору мест. И, естественно, тем, кто любить спать под звездами у костра, готовить еду и проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Кэмперы можно брать в аренду у нас, цены вполне демократичные - 95 евро в сутки. А если хочется пожить в палатке, все можно взять в аренду в компании X-Style, там даже новичка проконсультируют, что именно надо брать с собой в такие поездки. Это очень и очень интересно, особенно тем, кто хочет проводить выходные с пользой, особенно для больших семей, - рассказал владелец Camper Moldova Александр Кожокарь специально для «Блокнота Молдовы».

Место проведения: кэмпинг «Bacota», Старый Оргеев, на скале над селом Бутучены

Время проведения: 10-12 мая

Стоимость участия: 300 леев

Регистрация и предварительная информация по телефону: 0691-074-35

11 мая в 12:00

Клуб конного спорта «Sparta»

Соревнования по преодолению препятствий «Кубок Победы»

Клуб конного спорта «Sparta» в сотрудничестве с Посольством Российской Федерации в Молдове приглашает всех желающих на национальные соревнования по преодолению препятствий, приуроченные ко Дню Победы.

- «Кубок Победы» - это ежегодное событие. Традиционный турнир по конкуру является незабываемым зрелищем для гостей и болельщиков, особенно для нашей республики, где конный спорт перестал быть частым явлением, - рассказали организаторы турнира для «Блокнота Молдовы».

Место проведения: Sparta Horse Riding Club ул. Бэлцата 45 в коммуне Будешть

Стоимость билета: 30 леев – 50 леев, дети до 7 лет бесплатно

11 мая в 18:00

Национальный театр им. М. Эминеску

Спектакль «Casa Mare»

Спектакль «Casa Mare» по одноименной пьесе известного писателя Иона Друцэ давно вошел в сокровищницу молдавской драматургии, стал классикой современного молдавского театра.

- «Casa Mare» - это символ души обычного молдавского крестьянина, в котором большое место занимают доброта и любовь к миру, где спрятано все самое чистое и сокровенное. Даже в самые трудные и безнадежные времена в сердце молдаванина живут вера и надежда в лучшее, в то, что зло проходит, а ему на смену приходит светлое и хорошее. В этом спектакле каждый увидит простоту и вековую мудрость своих бабушек и дедушек, для них это станет встречей с чем-то очень близким и родным, - рассказали организаторы спектакля.

Место проведения: Национальный театр им. М. Эминеску

Билеты можно приобрести в кассах театра перед началом спектакля.

12 мая в 17:00

Национальный театр оперы и балета им. М. Биешу

Балет «Белоснежка и семь гномов»

Балет Белоснежка и семь гномов - прекрасная хореография, чудесная музыка и яркие декорации перенесут зрителей в волшебный мир действа этой доброй сказки.

Пожалуй, трудно найти человека, не знакомого с историей красавицы Белоснежки, которую преследует злая мачеха. Белоснежка находит приют в волшебном лесу со сказочными жителями в домике забавных и очаровательных гномов, которые искренне полюбили прекрасную девушку.

Любопытно, как раскрывается сказка в этом балете, как танцует воплощение зла - Королева, как она при помощи яблока заколдовывает невинную Белоснежку... Очарование этой сказки столь велико, что захватывает зрителя сразу и на всю жизнь.

Мировая премьера: первое представление состоялось в 1975 году в Украинском театре оперы и балета им Т. Шевченко, в Киеве. Премьера в Кишиневе: 6 ноября 1988, Государственный Академический Театр Оперы и Балета

Премьера восстановленного спектакля: 3 июня 2012, Национальный Театр Оперы и Балета

Место проведения: Национальный театр оперы и балета им. М. Биешу

Билеты можно приобрести в кассах перед началом спектакля

12 мая с 10:00

Сеть кинотеатров «Патрия»

Просмотр блокбастера «Мстители: Финал» и любовной драмы «В метре друг от друга»

Сеть кинотеатров «Патрия» приглашает всех любителей качественного кино на просмотр блокбастера и последнего фильма вселенной Марвел «Мстители: Финал». Уже сегодня фильм бьет все рекорды по кассовым сборам. Любители киновселенной Марвел более года ждали окончания битвы между хранителями Земли и вселенским злобным Таносом. Чем закончится последний Бой? Приходите и посмотрите на финальный поединок супергероев.

Любовная драма «В метре друг от друга» рассказывает о зарождающейся любви между двумя подростками, у которых обнаружена тяжелая форма иммунной болезни. Болезнь не позволяет им приближаться к другим людям ближе, чем на несколько метров, иначе верная смерть. Но молодым влюбленным так хочется прикоснуться друг к другу…

Место проведения: сеть кинотеатров «Патрия»

Билеты на киносеансы можно приобрести в кассах Patria Loteanu и Patria Multiplex.