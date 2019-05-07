Руководство страны выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

Президент Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип передали соболезнования после авиакатастрофы, произошедшей в воскресенье вечером, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево. По данным российских СМИ, в результате трагедии погибло более 40 человек, передает IPN.

„С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие об авиакатастрофе в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний”- написал глава государства в сообщении, опубликованном на Facebook.

„Шокирован трагической авиакатастрофой в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Скорбим вместе с семьями погибших, пострадавших, и всем народом России”, отмечает премьер министр в сообщении в Twitter.

Российские СМИ пишут, что самолет вернулся с пути из-за технических проблем и загорелся после того, как врезался во взлетно-посадочную полосу. 41 человек, включая детей, умерли. Самолет типа Сухой Суперджет-100, охваченный огнем, направлялся в город Мурманск на Крайнем Севере России. Власти региона объявили три дня траура в связи с трагедией.