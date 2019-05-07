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Семья
Семья из Копанка отравилась угарным газом
07.05.2019

45-летний мужчина скончался, а его 42-летняя жена была доставлена в больницу после отравления угарным газом, выделяемого из отопительного аппарата. Трагический случай произошел в селе Копанка района Кэушень.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Кэушень Сильвия Ветку заявила для IPN, что правоохранительные органы установили, что супруги вместе со своим девятилетним ребенком вернулись из-за границы в воскресенье, 5 мая. Предварительно было установлено, что они подключили котел для обогрева дома, а из-за технических сбоев, аппарат выделил окись углерода.

Супруги были обнаружены утром, 6 мая, матерью женщины, которая пришла в гости. Ребенок, который спал в другой комнате, не пострадал.


 
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