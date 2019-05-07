Арестованный хозяин сети Andy’sPizza устал печь пиццы и неудачно решил сорвать "большой куш"

Операция "Капричоаса" со всем этим шантажом, рейдерством, сговором с криминалитетом, снятием и назначением прокуроров - стала напоминать американский сериал «Миллиарды».

Новость о том, что владелец самой крупной сети общепита в Молдове Андрей Транга арестован до сих пор не вызывает ажиотажа. Ни у кого. Ладно постоянных и временных едоков пиццерий и плэчинтерий это не волнует, если есть свободные столики. Но то, что все молдавские СМИ и коллеги по плите спокойно это переварили, странно.

А зря. Это не просто история, как гражданина Молдовы задержали по факту шантажа с целью захвата чужого бизнеса в сговоре с криминалитетом. Это просто сериал «Миллиарды».

Название «Миллиард» в Молдове уже забрендирован за историей с похищением этой суммы из банковской системы еще в 2014 году. Так что придется придумывать новое название.

И так «сценарий» начавшегося сериала собран из слухов и домыслов разных, близких к участникам людей, пожелавших остаться непричастными к делу.

Герой – бизнесмен

Как и в американском сериале, главный герой – богат, успешен, красив. Его цитируют, дружбой с ним гордятся, ему завидуют, стараются скопировать бизнес. Его дело растет, как на дрожжах тесто для пиццы. Кормит всю страну, непризнанные территориальные субъекты, начал подкармливать братский народ с запада.

Антагонист – прокурор

Герой без противника существовать не может. Так что появилось честное государство, которое борется с коррупцией и оргпреступностью. Руководящая рука представляется в лице прокуроров. Опять как в сериале. К СМИ вышел глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ и заявил, что Транга арестован.

Свои люди

Такие люди нужны везде. Особенно они нужны везде в Молдове, потому что без них ничего не решится. Криминальные авторитеты пока трогать не будем. Прокуратура говорит, что Георгий Карамалак в этом тоже принял участие. Поверим.

Но у Андрея Транги был свой человек в Антикоррупционной прокуратуре – Виорел Морарь.

25 апреля пошел слух, что один из владельцев компании TraboPlus, которой принадлежат ресторанные сети Andy`sPizza и LaPlacinte, Андрей Транга попытался завладеть компанией MolinartGrup — крупным производителем оборудования из нержавейки. Свой человек в прокуратуре – Виорел Морарь – ему, якобы, помогал.

2 мая пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры заявила, что Виорел Морарь снял с себя полномочия главы ведомства, но не ушел со службы совсем, а лишь решил отдохнуть.

В этот же день сообщили и об аресте Транги, который на этот момент находился в камере следственного изолятора уже 6 дней – с 26 апреля. То есть, как только MolinartGrup заявила о том, что на них давят, начались аресты.

Деньги любят лакомые кусочки

Зачем богатому и успешному бизнесмену еще один бизнес? Этим вопросом задаются все, кто не понимает, что денег хочется всем, даже тем, у кого их уже много. Посмотрите упомянутый сериал.

Люди, близко общавшиеся с задержанным, по факту шантажа с целью отъема чужого бизнеса, не удивились этой истории. Видимо, они знают о бизнесе Транги на пиццах и плацындах что-то большее. Но нам сказали только то, что это непростой бизнес. А есть в Молдове предприятия, приносящие больше денег, в разы больше. И эти перспективно лакомые кусочки захотелось получить. Таким сладким кусочком стала компания MolinartGrup - название похоже на слово «миллиард».

Новый прокурор

Морарь отдыхает, а значит нужен новый глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. На эту должность назначили Адриану Бецишор, которую в народе называют – "та, которая «посадила» Филата". Это наша молдавская Лаура Ковеши. Либо наш комиссар (Коррадо) Каттани. Как вам больше нравится.

Прокурор Бецишор уже показала свои способности сажать богатых и знаменитых, потому ее назначение не удивляет, а даже кажется логичным.

Шантаж похож на мираж

Единственное, что пока радует друзей и близких – статья, по которой задержан Андрей Транга – шантаж с целью присвоения бизнеса. По их словам, используется самая безобидная статья из всех антикоррупционных, которые у нас есть.

Тут и простой адвокат докажет, что все сведения, материалы по делу и способ их получения не отвечают закону. Будто сразу дают шанс оправдаться Андрею Транге. Или откупиться, как предполагают наши источники. За то, что разинул рот на чужой нержавеющих каравай, теперь, скорее всего, придется заплатить хотя бы частью своего бизнеса.

Простые граждане

Они никак не представлены в «сериале». Народу несут меню и новости. Конец - почти "хэппи".

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"В итоге растопчут единственный человеческий ресторан"

"Единственная вменяемая "едальня" в Кишиневе. Когда приезжал в Кишинев, питался только там. Цены (для меня) адекватные. Качество нормальное. Знаю Трангу давно, Он свой бизнес поднял сам. В 90-х поехал учиться в Америку ведению ресторанного бизнеса. Ни у кого ничего не отнимал и не отжимал. Видимо, поток денег сейчас максимально сузился. Кормовая база исчерпана. Кроме, как отжать у более успешных, вариантов нет. Жаль. Растопчут единственный человеческий ресторан", - написал в комментариях под предыдущую статью на эту тему посетитель сайта kp.md.

ПАВЕЛ МУНТЯН