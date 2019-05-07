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Молдова готова разбить фашизм на Украине и в Прибалтике
07.05.2019

В Молдове заявили, что языковой закон стравит украинцев и призвали бороться с фашизмом, который вскармливает Европа в постсоветских странах. Так, в Тирасполе состоялась презентация книги молдавского историка Петра Шорникова "Общинное дело" об истории русского этнокультурного движения в Молдавии. Во время мероприятия историки и общественники подняли тему ущемления всего русского на постсоветском пространстве. 

В частности, затронули Украину, а также все, что там происходит после Евромайдана. По поводу фашизма, который сейчас процветает в украинском государстве высказался  историк, профессор, участник Интердвижения, один из основателей Приднестровского госуниверситета Николай Бабилунг. По его словам, именно Европа поддерживает нацизм не только на Украине, но и в остальных странах.

"Европа уже один раз это прошла. Они Гитлера вскормили и получили первый удар на себя. В Европе есть Дарвиновская премия, присуждаемая за глупейшие поступки, совершенные людьми. По-моему, сейчас всю Европу, весь Запад надо на Дарвиновскую премию выдвинуть, потому что они вскармливают мелкие нацистские  режимы, от которых потом сами же будут получать и уже получают. Это все направлено против России", - заявил историк. 

По его словам, против этого всего надо бороться: "К сожалению, наши деды и отцы думали, и ошибались, что разбили фашизм на земле раз и навсегда. То поколение действительно разбило фашизм  военным путем. Нашему поколению и будущему, видимо, тоже предстоит бороться. Не хочется думать о войне, фашизм должен быть разбит мирными средствами – и на Украине, и в Молдове, и в Прибалтике". 

Кроме того, историк высказался по поводу языкового закона, который приняли на Украине. Бабилунг напомнил, что сербы и хорваты – это фактически одна и та же нация, но одни пишут на кириллической графике, другие – на латинской. И более непримиримых врагов в Европе найти очень трудно. Вот это, по его словам, собираются сделать и с Украиной: "Это делали с нами, это делали во всех республиках". 

Евгения Александрова


 
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