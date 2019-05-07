Партия “ШОР” организует марш Победы 9 Мая

Политическая Партия «ШОР» организует 9 мая Машрш Победы и праздничный концерт, с участием легендарного ансамбля Лейся Песня, впервые исполнившей знамению песню «День Победы».

9 мая, в 9-00, Партия «ШОР» ждет всех кишиневцев и гостей столицы на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в котором примут участие ансамбль Лейся Песня, лауреат многочисленных международных конкурсов Методие Бужор, а также заслуженный артист Республики Молдова Игорь Химич. Место провведения мероприятия – угол улицы Измаил и улицы Когылничану (район бывшего Республиканского стадиона).

Собравшие под любимые мелодии знаменитых артистов участники Марша Победы во главе с лидером политформирования Иланом Шором пройдут колонной к Мемориалу, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших героев войны. «В память о подвиге наших предков во годы войны, под звуки духового оркестра, пройдем Маршем Победы к Мемориалу, возложим цветы к Вечному огню», - призывает партия в своем ролике.

«Мы живем, создаем семьи, растим детей. У нас есть самое главное – мир и свобода. И все это благодаря Великой Победе! Спасибо за Победу. Спасибо за жизнь!», - отмечается в анонсе мероприятия Партии «ШОР», посвященного празднованию Дня Победы – 9 мая.