Гаишники выходят на дороги Молдовы спасать водителей: на страну надвигается сильная буря

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Общество
Метеорологи предупредили об опасности, а полицейские предпринимают меры для смягчения последствий непогоды.
Синоптики предупредили, что нас ждет сильный ветер и дождь. Для того, чтобы предотвратить бедствия на дорогах, полицейские предупредили водителей, чтобы те были осторожными и соблюдали правила безопасного движения.
- Не превышать скорость
- Не останавливаться возле деревьев
- Проверить состояние печки в автомобиле
- Состояние дворников
- Соблюдайте дистанцию
Кроме того, Национальный инспектора патрулирования напомнил пешеходам и велосипедистов о необходимости соблюдения ими правил движения.
Напомним, погода в ближайшие дни сорвет планы тех, кто собирался провести дни на природе. Каждый день ожидаются дожди и ветер. Пик придется на пятницу.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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