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Общество
Гаишники выходят на дороги Молдовы спасать водителей: на страну надвигается сильная буря
07.05.2019

Метеорологи предупредили об опасности, а полицейские предпринимают меры для смягчения последствий непогоды.

Синоптики предупредили, что нас ждет сильный ветер и дождь. Для того, чтобы предотвратить бедствия на дорогах, полицейские предупредили водителей, чтобы те были осторожными и соблюдали правила безопасного движения.

- Не превышать скорость

- Не останавливаться возле деревьев

- Проверить состояние печки в автомобиле

- Состояние дворников

- Соблюдайте дистанцию

Кроме того, Национальный инспектора патрулирования напомнил пешеходам и велосипедистов о необходимости соблюдения ими правил движения.

Напомним, погода в ближайшие дни сорвет планы тех, кто собирался провести дни на природе. Каждый день ожидаются дожди и ветер. Пик придется на пятницу.

скриншот

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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