Общество Гаишники выходят на дороги Молдовы спасать водителей: на страну надвигается сильная буря Метеорологи предупредили об опасности, а полицейские предпринимают меры для смягчения последствий непогоды. Синоптики предупредили, что нас ждет сильный ветер и дождь. Для того, чтобы предотвратить бедствия на дорогах, полицейские предупредили водителей, чтобы те были осторожными и соблюдали правила безопасного движения. - Не превышать скорость - Не останавливаться возле деревьев - Проверить состояние печки в автомобиле - Состояние дворников - Соблюдайте дистанцию Кроме того, Национальный инспектора патрулирования напомнил пешеходам и велосипедистов о необходимости соблюдения ими правил движения. Напомним, погода в ближайшие дни сорвет планы тех, кто собирался провести дни на природе. Каждый день ожидаются дожди и ветер. Пик придется на пятницу. ЛИДИЯ ТКАЧ

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