Кодряну возьмет преторов за руки и вместе с ними будет устанавливать летние киоски

С 1 июня 2019 года будут временно размещены летние киоски, где люди смогут купить холодную воду или мороженое.

В связи с этим Богдан Валериу из юридического управления примэрия заявил, что преторы Буюкан, Ботаники и Центр уже определили зоны, где будут размещены киоски.

Временно исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну высказал недовольство тем, что количество киосков слишком велико.

Богдан Валериу рассказал, что претура Буюкан определила 39 мест для киосков, в Центре - 32, а на Ботанике - целых 71 место для киосков. Было также указано, что до 15 мая будет издано положение, которое точно укажет период и место размещения летних киосков.

- В чем логика, что мы эвакуируем 14 киосков за последние четыре месяца и в обмен размещаем 71? Полгода сражаешься с этим за деньги примэрии, после чего требуешь 71 зону. Сегодня один забираем, а завтра ставим другой. Если будет необходимость, я каждого возьму за руку и будем вместе расставлять летние киоски, - заявил Руслан Кодряну, обращаясь в особенности к претору Ботаники.

Кодряну также обратился к претору Центра после того как узнал, что передвижные киоски переехали на Тираспольский рынок.

- Хочу контроля, в особенности во всем, что означает передвижные киоски и продажу из них. На Тираспольском рынке закрепились именно они, - добавил врио примара.

Отмечается, что в секторах Рышкановка и Чеканы останутся те киоски, которые не были эвакуированы до сих пор, но не те, что установлены на краю дорог.